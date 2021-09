V samotném závěru se Asperu podařilo už pouze zkorigovat výsledek do konečné podoby. Tři body si tedy odvezli hosté.

V sobotním večerním duelu se sice domácí tým ujal proti Hanákům vedení díky zásahu kapitána Trávníčka, jenže dvě střely od mantinelu převážily náskok na stranu Prostějova, který navíc ve druhé části díky povedené teči odskočil do dvougólového trháku.

Tak špatný vstup do divize určitě nečekali. Florbalisté šumperského Asperu neuspěli ani ve druhém utkání sezóny. Po prohře ve Vsetíně v prodloužení tentokrát již v základní hrací době nestačili doma na oslabený celek Prostějova.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.