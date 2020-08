Pořádající oddíl se postupně během soboty a neděle na své palubovce střetl s Orlovou, Českým Těšínem a v okresním derby proti Mohelnici.

Zbývající účastník šumperské skupiny Jablunkov nakonec nedorazil, když na vině byl strašák posledních měsíců koronavirus.

„Pohár letos bereme hlavně jako přípravu na divizní ročník a především chceme dávat prostor mladým juniorům,“ prozradil úvodem pro Deník předseda Asperu Petr Matěj.

„Takový Antonín Harapát jako čerstvý junior zakotvil v první obraně a je obrovským příslibem do budoucna. Zbytek mladíků sbíral zkušenosti ve třetí formaci, která si v sobotu proti Orlové a Českému Těšínu nevedla vůbec zle. V neděli už to od kluků bylo trošku horší, ale na druhou stranu mají ještě dostatek času, aby si na dospělý florbal zvykli,“ okomentoval dále vystoupení mladých hráčů Asperu na úvodním pohárovém turnaji Petr Matěj.

S omlazeným kádrem si pak Šumperk i přes počáteční nezdar zajistil účast v dalším pohárovém kole, když ze tří zápasů dva vyhrál a jednou odešel s porážkou.

„S Orlovou se nám nevyvedl začátek. Soupeř do utkání vstoupil mnohem lépe koncentrován, byl všude první a zaslouženě vedl. My jsme pak hru vyrovnali a byli i opticky lepší, jenže nás trápila koncovka. Na 45 minut zápasu je jedna vstřelená branka málo, zejména pokud máme tolik šancí,“ zhodnotil dále první zápas nového ročníku klubový předseda a sám ještě aktivní hráč.

„Český Těšín jako soupeř z regionální ligy sice kousal, kvalita byla ale na naší straně. I herní projev se pomalu zlepšoval. Nedělní derby jsme poté ovládli od první do poslední minuty. Mohelnici naše dvě první pětky přehrávaly, naopak naši mladíci byli pod neustálým tlakem našeho protivníka,“ doplnil k dalším dvěma zápasům na turnaji Petr Matěj.

Kromě soupeřů však musel Asper na úvod sezóny bojovat i s rozsáhlou marodkou a zraněními, když jejich sestava s nadsázkou řečeno nyní připomíná spíše válečný lazaret.

Stoprocentně fit po operaci kolene stále není nejzkušenější hráč týmu Petr Matěj a během pohárového víkendu pak na operační sál putovali hned další tři jeho spoluhráči.

Nejprve v sobotu Daniel Venouš (meniskus), u kterého se doba rekonvalescence odhaduje až na jeden měsíc.

V neděli ráno odjel do nemocnice po vykloubení klíčku (z utkání s Orlovou) na operaci Michael Maus, jehož čeká pauza několik měsíců.

Do třetice neminul chirurgický zákrok Michala Vařeku, který delší dobu laboroval s kostním nárůstkem na ruce. Do měsíce by však měl být zase k dispozici.

„Je to pro nás nepříjemné, na druhou stranu se tímto otevřela šance pro mladé a je pouze na nich, jestli nabídnutou možnost chytnou za pačesy,“ dodal závěrem Petr Matěj.

Předvést své umění mohou mladíci z Asperu znovu již tuto neděli 30. srpna, kdy od 15 hodin Šumperk přivítá doma ve 2. kole Poháru Českého florbalu celek Přerova.

Výsledky úvodního pohárového turnaje:

Asper Šumperk – 1. FbK Engels Orlová 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)

Branka Asperu: Trávníček.

Asper Šumperk – FBC Český Těšín 11:4 (2:1,6:1,3:2)

Branky Asperu: Kamler 3, Maixner 2, Mannl 2, Trávníček 2, Fleischmann, Šíma.

Asper Šumperk – FBC Mohelnice 7:3 (3:1, 2:0, 2:2)

Branky Asperu: Mondek 2, Kamler, Maixner, Mannl, Mrázek, Trávníček.

Asper Šumperk: Byvan, Malínek - Šíma, Mannl, Hruban, Mrázek, Mondek, Trávníček, Kamler, Mareček, Zapletal, Jeřábek, Harapát, Maixner, Sitta, Kováč, Krňávek, Maus, Fleischmann.