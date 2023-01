Utkání proti soupeři, jenž stále balancuje na hranici postupu do play off, poté přineslo tuhý boj, ve kterém domácí celek definitivně pojistil tříbodový zisk až těsně před koncem.

Ještě krátce za polovinou střetnutí svítil na ukazateli skóre nerozhodný stav 2:2, když protivník dvakrát dokázal odpovědět vyrovnáním na vedoucí trefu Šumperku.

Potom však přišly velké chvíle zdejší florbalové ikony Jiřího Trávníčka, jenž výrazným příspěvkem nasměroval svůj celek za vítězstvím.

Nejprve vytáhlý útočník do konce prostředního dějství dvěma zásahy zajistil Asperu dvoubrankový náskok, a když následně ve třetí periodě dokonal hattrick, vedl Šumperk už 5:2.

Obětavě bojující hosté se přesto nehodlali vzdát a postupně se jim povedlo dotáhnout až na nejtěsnější rozdíl.

Případné drama však ještě v zárodku nakonec zažehnal hrající předseda šumperského klubu Petr Matěj, kterému po parádním pasu matadora Ondřeje Vlčka jen stačilo nastavil hůl, aby dostal míček do sítě – 6:4.

„Myslím si, že v celém průběhu zápasu jsme byli lepší, ať už to byla fyzická kondice, či hra na míčku. Dobře jsme zvládali obranu i útok. My jsme navíc oproti soupeři, který stále balancuje na hranici postupu, mohli hrát daleko uvolněněji, což nám pomohlo. Měli jsme větší klid a rozvahu, to rozhodlo,“ uvedl hrdina sobotní bitvy Jiří Trávníček.

„Zápas jsme celou dobu kontrolovali, zahrály si všechny tři formace, svůj prostor tak dostali i naši mladí hráči. Dneska převládají pouze pozitiva,“ dodal s úsměvem.

Bodově úspěšný večer následně prožil rovněž i Michal Šíma, který se na konečném výsledku podepsal čtyřmi nahrávkami.

Domácí se pak museli v utkání kvůli zranění obejít bez svého kanonýra Daniela Venouše, na play off byl však měl být opět připraven.

Asper Šumperk – FBC Hranice 6:4 (1:0, 3:2, 2:2)

Branky a nahrávky: 18. Mrázek (Kamler), 22. Matěj (Šíma), 36. Trávníček (Šíma), 38. Trávníček (Šíma), 49. Trávníček (Šíma), 59. Matěj (Vlček) – 21. Kolajta (Mikel), 25. Borik (Mikel), 53. Kratochvíl (Grygar), 58. Václavík (Kolajta). Rozhodčí: Prosický – Vrablík. Vyloučení: 2:2. Využití: 1:0. Diváci: 155.

Asper Šumperk: Malínek – Šíma, Pírek, Mannl, Paloušek, Hruban, Mrázek, Trávníček, Kamler, Macák, Zapletal, Fleischmann, Vlček, Kašpar, Harapát, Maixner, Matěj, Maus.