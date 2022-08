„Když jsem do Přerova jela, říkala jsem si, že chci zvítězit. Podařilo se mi to a pocity jsou nejvíce pozitivní, co můžu mít. Chci více takových vítězství,“ má jasno Palicová, která si ve finále poradila poměrem 6:2, 1:6 a 6:0 se Sadou Nahimanaovou z Burundi (256. na okruhu WTA).

„Byl to zápas nahoru a dolů. Třetí set rozhodlo, že já jsem vůbec nekazila a ona ano. Zjistila jsem v prvním a druhém setu, že soupeřce moc nešlo zakončovat výměny. Pustila jsem ji ve třetím setu více do hry a tato taktika vyšla,“ hodnotila hráčka pražské Sparty finálový duel.

Přerovský antukový turnaj tak má podruhé za sebou českou vítězku. Palicová vystřídala čerstvou úspěšnou kvalifikantku hlavní soutěže US Open Lindu Noskovou.

„Linda je má teď fakt dobře našlápnuto. Myslím si, že jdu dobrou cestou a můžu v budoucnu hrát co nejlépe,“ dodala Palicová, která získala 80 bodů do žebříčku WTA a posune se přibližně na 260. pozici.

Napínavé finále deblu pro Češky

V sobotu se z triumfu ve finále čtyřhry radovaly Češky Miriam Kolodziejová a Anastasia Detiuc. Poradily si s japonskou dvojicí Funa Kozakiová, Misaki Macudaová 7:6(4), 4:6, 10:5 v supertiebreaku.

Sobota na tenisovém turnaji Zubr Cup by OKsystem 2022 v Přerově. Semifinále dvouhry a finále čtyřhry.Zdroj: Deník/Ivan Němeček

„Máme velkou radost. Hrozně by nás mrzelo, kdybychom tenhle zápas prohrály. Vlastně v prvním setu jsme měly 1:4 a nezačaly jsme zrovna nejlépe. Dělaly jsme moc chyb. Ale jsem ráda, že jsme to dokázaly otočit,“ pochvalovala si Detiuc.

„Ve druhém setu nám to uniklo. Mohlo to být 4:0, ale bylo to 2:2. Byla jsem jako papiňák, pralo se to ve mně, byla jsem nervní. Před supertiebreakem jsem se ale uklidnila a bylo to dobré,“ doplnila Kolodziejová, kterou přerovští fanoušci dobře znají, ve čtyřhře zde totiž triumfovala už v letech 2015 a 2017.

