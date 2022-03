Největšího českovesského úspěchu dosáhli hráči nejmladší kategorie 7-9 let a po třech turnajích jsou zatím stále první. V kategorii 10-12 let se družstvo České Vsi umístilo na druhé příčce v celkovém hodnocení je rovněž druhé. Stejně skončilo i družstvo v kategorii 13-16 let a po třech turnajích zůstává první.

Zábřeh bez hlavního kouče ztratil v Rapotíně dvoubrankové vedení

Po skončení turnaje dostali mladí sportovci z rukou starosty České Vsi Petra Mudry a ředitele ZŠ Česká Ves Filipa Worma diplomy, medaile a další odměny. V rámci odpoledního programu pak absolvovali nácvik běžeckého lyžování a prohlídku lázní Jeseník.

Příští turnaje se budou tentokrát konat v Polsku. Konkrétně 4. a 5. června 2022 ve sportovní hale v Praszce.