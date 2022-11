Do druhého sledu nastoupily další členky šumperského oddílu v kategorii VS4B (ročník 2010-2012) Ivana Svobodová a Eliška Langerová. Konkurence byla veliká, a tak i malá chybička znamenala ztrátu cenných desetin do celkové známky na jednotlivých nářadích. Obě děvčata do závodu nastoupila s novými sestavami na prostná. Jejich premiéra byla obtížnější, protože se musely vejít do pásu, místo akrobatického čtverce. Při vyhlášení jsme se medaile nedočkali. Ivka získala deváté místo a Eliška byla čtrnáctá.

Obdobně si vedlyve třetím sledu v kategorii nejmladší závodnice ročníku 2014 - 2015 – Kačka Stromšíková a Tereza Štěpánková. Děvčata si zacvičila poprvé na vysoké kladině a sestavu zvládly na výbornou. Na ostatních nářadích se u Terky objevila řada malých chybiček, které ji odsunuly na 21. pozici. Kačka zacvičila krásnou sestavu na bradlech. Celkový počet bodů pro ni znamenalo osmé místo.

Po obědě do závodu nastoupila děvčata kategorie C. Mezi nejmladší děvčata patřily Adéla Jurásková, Viktorie Peduzzi, Ester Evjáková a Terezie Paraska. Holky odvedly skvělou práci a i přes pády si Ester odváží sedmé místo, Viktorie byla šestá, Terezie čtvrtá a Adéla za sestavy bez pádu získala pohár a medaili za třetí místo.

Další bronzovou medaili do Šumperka veze Lucie Paraska, které vyšel závod na výbornou. Velké zklamání prožila Patricie Petrová, která zacvičila pěknou sestavu na bradlech, prostných, ale úzká kladina pro ni byla velkým zrádcem. Bohužel nezúročila skvělou přípravu a dva pády ji odsunuly na osmou příčku.