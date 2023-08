Letošní mistrovství světa ve vzpírání Masters veteránů se konalo v polském městě Wieliczka, nedaleko Krakova. Mezi množstvím závodníků z celého světa bylo i několik soutěžících z České republiky a mezi nimi nemohl chybět ani šumperský borec Ladislav Pliska.

MS Wieliczka 2023 | Foto: Vzpírání Šumperk

A i když je teď teprve srpen, jednalo se pro něj o vrchol sezóny Ve světě vzpírání totiž neexistuje vyšší soutěž, než mistrovství světa.

V sobotu 19. to vše vypuklo. Laďa Pliska měl nastoupit v kategorii M65/109 kg+. Do poslední chvíle však nebylo jisté, jak to bude se soupeři. A potkalo jej trochu štěstí, jelikož v této kategorii nakonec startovali jen dva. Společně s ním ještě Vahram Khudoyan z Arménie. Mohlo by se zdát, že bylo vše jednoduché, ale opak je pravdou. Soupeřem mu totiž kromě Arménce byli i rozhodčí, kteří rozhodně nedávali nic zadarmo, o čemž se také mnoho závodníků přesvědčilo.

Soutěž začala. Aby se naplnila kapacita haly, byly sloučeny (v rámci věkové kategorie M65) hmotnostní kategorie do 96, 102, 109 a 109 kg+. Nezbývalo tedy, než v záplavě dalších závodníků sledovat toho svého a pokusit se ho porazit. Nastal ale problém při rozcvičení, naprostá většina soutěžících si nahlásila základní pokus v trhu na rozmezí 60-65 kg. To ale značně ztížilo rozcvičení, protože člověk musí počítat s tím, že závodníci v průběhu rozcvičení své váhy zvýší. Tím může nastat situace, kdy v jednu chvíli má závodník před sebou klidně i deset pokusů soupeřů a najednou musí nastoupit sám, protože ostatní váhy zvýšili.

Pliska měl nahlášený první pokus v trhu na 65 kg, stejně jako jeho soupeř. Při rozcvičování se ale ukázalo, že i přes panující vedro by měl na jistotu zvládnout více a proto si jej zvýšil na 68 kg. To nejspíš nezaznamenal soupeř, kterého postihla výše uvedená situace a byl tak rád, když stihl z rozcvičovny vůbec včas doběhnout k čince. Šumperský závodník tedy zahájil a i přes nervozitu 68 kg bez problému zvládl. Jeho soupeř na 65 kg taktéž nezaváhal, prohrával ale o tři kila.

Arménec si nahlásil druhý pokus na 70 kg a Pliska na 74. Soupeř druhý pokus nezvládl, i přes to si ale třetí pokus zvýšil na 71 kg a ten zvládl. Šumperský závodník nastoupil na druhý pokus 74 kg, bohužel ale činku nad hlavu nedostal. V tu chvíli se rozhodl, že na této váze zůstane i na třetí pokus. Každé kilo totiž mohlo rozhodnout. Laďa se dokázal zkoncentrovat a třetí pokus už nad hlavu dostal. Trh tedy uzavíral s tříkilogramovým náskokem.

Autokrosová Evropa dorazila do Přerova! Show hvězd rozzáří i Thierry Neuville

V nadhozu to bylo se základními pokusy podobné, naprostá většina startovního pole si nahlásila 80-85 kg. Šumperský borec má ale nadhoz poctivě nadřený, a proto zvolil základ o něco vyšší - 92 kg. Arménec začal opět o něco níže (85 kg) a uspěl. Druhý pokus si nahlásil na 96 kg, aby se pokusil dohnat ztrátu z trhu. Pliska ani tentokrát na základním pokusu nezaváhal a 92 kg šlo lehce nad hlavu.

Aby reagoval na soupeře, jako další pokus si nahlásil 98 kg. Soupeři se ale nedařilo. Napoprvé 96 kg nad hlavu nedostal, napodruhé sice ano, ale pokus nebyl poměrem 2:1 rozhodčími uznán kvůli technické chybě. Tím bylo o titulu rozhodnuto.

Šumperák ale nechtěl soutěž vypustit, proto pokračoval dál na 102 kg. Tady musel hodně zabrat, aby činku dostal ze země na ramena a podobně těžké to bylo z ramen nad hlavu. Pokus se nevyvedl tak pěkně jako ty předchozí, takže bylo nutné udělat několik rychlých krůčků směrem vzad, aby činka nespadla. Rozhodčí však poměrem 2:1 odhlasovali, že je pokus platný.

Kam o víkendu? Rozhodně za sportem! Mrkněte na nevídanou nabídku událostí

Tím tedy pro Plisku soutěž skončila a nastal čas přijímat gratulace od těch, kteří soutěž sledovali přes internet. Postupně odzávodily i ostatní váhové kategorie a nastala ta vzácná chvíle, kvůli které to celé absolvoval. Určitě nelitoval námahy z uplynulých měsíců, když stál za zvuku české hymny na stupních vítězů a vychutnával si pocit ze získaného zlata.

Je to pro něj samozřejmě výzva i do dalších let, aby se i nadále účastnil vrcholných soutěží doma i v cizině a pokusil se ještě rozšířit svoji rozsáhlou sbírku medailí.