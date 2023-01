V první disciplíně bylo na výběr z klasického vzpěračského trhu nebo benchpressu. Všichni Šumperáci si zvolili druhou variantu. První z nich skončil nejmladší Dobrovolný, který zvedl 65 kg, tedy jen o tři kg méně, než sám váží.

O něco lépe se vedlo Pliskovi a Vykoukalovi, kteří shodně vzepřeli 115, resp. 120 kg. Všechny ale upozadil Škurek se svými 155 kg. To byl navíc nejlepší výkon ze všech závodníků v této disciplíně.

Druhá disciplína byla pro všechny společná - přemístění činky ze země na ramena. Dobrovolný vyrovnal své osobní maximum 85 kg, Škurek zvedl 110 kg a Pliska s Vykoukalem shodně 135 kg.

Třetí disciplína opět nabízela možnost volby. Na výběr bylo mezi dřepem s činkou a pozvedem. Vzhledem k tomu, že dřep je o něco náročnejší, násobil se výkon ve dřepu koeficientem 1,15.

Ke dřepovým stojanům vyrazili Vykoukal s Pliskou, Dobrovolný se Škurkem se vrhli na pozved. Pliska zvládl 185 kg a Vykoukal, i přes bolavá záda, zvládl dokonce 205 kg.

Dobrovolný se v pozvedu blížil svému maximu. Za podpory ostatních zvládl 115 kg, ale i přes velkou snahu a opakované pokusy se 120 kg nedočkal. Škurek se nedržel zkrátka a postupným zvyšováním váhy se dostal až na 180 kg.

Při vyhlašování výsledků se ukázalo, že Šumperáci drží při sobě. Obsadili totiž šesté, sedmé a osmé místo v pořadí Vykoukal, Pliska a Škurek. Ti tak trochu utekli dvanáctému Dobrovolnému, který obsadil i páté místo v podkategorii juniorů do 23 let. I ten si tak zaslouží chválu. Přece jen, ještě loni byl žákem do patnácti let, takže mu logicky do síly ostatních soupeřů ještě něco chybí.