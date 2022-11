Do soutěže bylo přihlášeno 56 borců z deseti oddílů a soutěž trvala od jedenácti až do sedmi hodin večer. I proto bylo nutné rozdělit soutěžící do pěti skupin po cca dvanácti lidech.

V první skupině reprezentovali Šumperk dva závodníci, jmenovitě pak Ladislav Pliska a Pavel Vykoukal.

Laďa se vrátil do soutěže po delší době odpočinku a v prvních pokusech trochu bojoval s technikou. Projevil se ale trénink a zkušenosti. Šumperský závodník zvládl všech šest platných pokusů a za povzbuzování diváků vzepřel v trhu 77 kg a v nadhozu pak dostal nad hlavu pěkných 103 kg, což je mimochodem v obou případech víc než výkon, za který letos získal titul mistra Evropy v kategorii masters veteránů.

Pak šel na věc dříč Pavel Vykoukal. V trhu se hladce posunul přes základ 95 kg. Stejně lehce pokořil i 99 kg. Potom chtěl zabojovat o nový osobák (110 kg), ale nepovedlo se.

Na rozdíl od trhu se v nadhozu Pavlovi nedařilo. Základní pokus 123 kg byl v pořádku. Druhý pokus, 129 kg, sice šumperský závodník nad hlavu dostal, ale kvůli technické chybě nebyl bohužel uznán. Nastalo rozhodování co s třetím pokusem, jestli zkusit tuto váhu ještě jednou, nebo naopak zvýšit váhu činky. Nakonec tedy zkusil zaútočit na svůj osobní rekord činící 138 kg. Za podpory davu i zbylých členů týmu Pavel zabral, přemístil činku na ramena a po okamžiku odpočinku ji dostal nad hlavu. Bohužel, podobně jako u druhého pokusu nebyl výkon uznán jako platný kvůli technické chybě.

Přestoupil o dva levely výše. Nyní Gronych rozhodl zápas po dvou minutách

V druhé skupině reprezentoval svůj klub Ondřej Dobrovolný. Ten sice ještě patří mezi juniory do 17 let, ale přesto se na soutěžích neztratí. Poměrně hladce prošel v trhu přes základní pokus 54 kg, zvládl úspěšně zvýšit na 58 kg a jen trocha štěstí chyběla k novému osobnímu rekordu na 62 kg. Činku sice nad hlavou měl, ale platný pokus to bohužel nebyl. V nadhozu chtěl také předvést, co v něm je, základní pokus na 70 kg se ale technicky nepovedl. Váha byla pro něj nicméně tak lehká, že zvýšil na 74 a ty už byly platné. Ondra si na tréninku v týdnu před soutěží udělal nový osobák 80 kg a chtěl ho dát i tady třetím pokusem, ale bohužel, ne vždycky se zadaří.

Třetí skupinu zahajoval náš David Maks.I on, stejně jako my ostatní, měl chuť předvést, co si natrénoval. Nejspíš úplně nezvládl, že ho při soutěžním pokusu sleduje spousta lidí a tak se základní pokus v trhu (67 kg) povedl až na potřetí. To zamrzí, hlavně když si uvědomíme, že v nedávné době na tréninku zvládl udělat trh se 65 kg dvacetkrát po sobě… Nebyla to dobrá situace. Člověka to hodně znejistí a tak, ačkoliv v týdnu si zlepšil osobák na rovný metrák, tentokrát se v nadhozu na závodech trápil s 90 kg a opět, jako v trhu, se podařilo až na třetí, poslední pokus. Závodník se sice zařekl, že na závody už nepojede, ale jak ho známe, určitě mu toto stanovisko dlouho nevydrží :-).

Jan Jílek pak bojoval ve čtvrté skupině. První pokus v trhu 65 kg zvládnul. Druhý pokus, také úspěšný, proběhl na 71 kg. Jako třetí pokus si pak zvolil 80 kg a tady už se jeho pokus se nezdařil. I v nadhozu se zvyšoval základní pokus. Jenže šumperský závodník potřeboval dva pokusy, aby 90 kg zvládl. Třetím pokusem pak zvýšil na 96 kg, ale ty se ukázaly nad jeho síly. Honza po celou soutěž bojoval nejen s činkou, ale i sám se sebou, přesto se i přes počáteční obavy podařil docela dobrý výkon.

FOTO + VIDEO: Fanoušci si v Olomouci užili akci s repre. Na co se ptali Vaclíka?

To se již blížil konec soutěže a přišla řada i na Tomáše Plisku. Ten v trhu začal na 90 kg a poté zvýšil o sedm kilo na 97. I tady se mu zadařilo. Ve třetím pak chtěl zkusit osobák se 103 kg, ale zůstalo jen u pokusu. A přišel nadhoz. Po 120 kg v rozcvičovně následovalo 122 kg prvním pokusem. Moc hezký, ani lehký nebyl, ale druhý pokus na 127 kg byl mnohem lepší a tak i tady chtěl zkusit vylepšit osobní maximum. Jenže, stejně jako v trhu, síla sice byla, ale hlava byla proti. Tímto třetím pokusem na 133 kg se zároveň soutěž uzavřela.

V tomto třetím, závěrečném kole, získali Šumperáci sedmou pozici. Díky našim průběžným výsledkům z předchozích kol to celkově stačilo na šestou příčku.