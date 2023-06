Sobota 13. května zastihla borce ze šumperského oddílu vzpírání na cestě do Litovle, na již tradiční soutěž SIlácká Litovel. Soutěž je věnována odkazu legendárního siláka a zápasníka, Gustava Frištenského. Šumperáci do tohoto klání zasáhli již potřetí. Obdobně jako loni a předloni, soutěžila dvoučlenná družstva. Šumperk vyslal hned tři. Prvním byli "Sexy jednorožci" ve složení Pavel Vykoukal a Kuba Prokop. Doplňovali je borci z "No a co ?", tedy David Škurek a Jirka Basler. A nesměli chybět ani medailisté z loňska, "Zlobr 1 a Zlobr 2", alias Pavel Ščučka a Ondra Dobrovolný.

Soutěžilo se ve stejných disciplínách jako loni, jen díky okolnostem se celá soutěž odehrála v hale (oproti předchozím ročníkům, kdy některé disciplíny proběhly venku). Celá akce byla rozdělena do tří hlavních bloků.

V prvním se soupeřilo ve shybech, přenášení břemen a vzpěračském nadhozu. Následovala přestávka, vyplněná předvedením show s kettlebelly (Jaroslav Černý) a vystoupení Siláka Franty. Třetí blok pak obsahoval druhou polovinu disciplín - benchpress, skok do dálky a přehazování medicinbalu přes hrazdu. Před samotnou soutěží dospělých probíhala ještě obdobná soutěž pro děti od 4 do 10 let, i když děti měly poněkud jednodušší disciplíny. Ačkoliv některé z nich, třeba trefování míčku do otvoru, by jistě daly zabrat mnoha starším závodníkům.

Aby se soutěž urychlila, rozhodli pořadatelé, aby probíhalo více disciplín najednou s tím, že jednotlivá družstva vždy musela absolvovat všechny tři disciplíny. Tato strategie byla úspěšná, nikoliv však Šumperáky. Když jejich družstva soutěžila současně na různých stanovištích, nastal pro ně problém s focením, natáčením a hlavně vzájemným podporování se navzájem. Ale i tak to zvládli.

V jejich třech družstvech se sešly různé figury. "Zlobr 1 a Zlobr 2" byli nejmladší účastníci soutěže a svým zaměřením vzpěrači (v juniorské kategorii). "Sexy jednorožci", tedy Pavel, věnující se hlavně vzpírání byl doplněn Kubou, který se mimo to věnuje hlavně americkému fotbalu. "No a co ?" tvořili Jirka a David. Jirka se po zdravotních komplikacích pomalu vrací ke vzpírání a posilování, zatímco David se věnuje spíše silovým cvikům a disciplínám.

Shyby na hrazdě se mohly zdát lehké, ale opak byl pravdou. Zdánlivě jednoduchý cvik vysával síly i nejlepších borců a jak taky jinak, šlo o body, takže se bojovalo na doraz. Nejlepší z našich byli překvapivě "No a co?" se součtem shybů za oba závodníky 32, David s Jirkou překvapili, možná i sami sebe, ale byla vidět poctivá příprava. Za nimi byli "Zlobr 1 a Zlobr 2" se 23 a nakonec "Sexy jednorožci" se 14 shyby.

Přenášení břemen se opět mohlo jevit snadně, tedy až do chvíle, kdy člověk zkusil přesunout některé z předmětů. Mezi břemeny se daly najít pěkně těžké kousky a nebo taky trochu zlomyslně i úplně lehké předměty, které zase byly až nepříjemně velké. Závodníci volili různé strategie, řešili, který z nich odnese jaký předmět, ale už jen běh naprázdno přes celou tělocvičnu dal zabrat. Pak popadnout některý z předmětů a sprintovat zase zpátky. A tak až do chvíle, kdy výchozí stanoviště bylo prázdné a všechny z předmětů byly v cíli.

Ukázalo se, že šumperáci mají týmového ducha, když časy "No a co?" 1:11 a "Sexy jednorožců" 1:10 byly téměř shodné a trošku jim utekli jen "Zlobr 1 a Zlobr 2" s rovnou minutou. Zamrzelo jen zaváhání jednorožců, kdy jeden z předmětů upustili na začátek cílové zóny a rozhodčí jim za těch pár chybějících centimetrů přidali penalizaci deseti vteřin.

Vzpěračský nadhoz se pro reprezentanty Šumperka ukázal být tak trochu problémem. Jednalo se totiž o přesun činky od pasu nad hlavu a zpět, nikoliv však striktně daným stylem, takže byly k vidění jak technické výrazy, tak výrazové tahy a dokonce i trhy. I tak ale tuto disciplínu zvládli se ctí, docela překvapili nejmladší "Zlobr 1 a Zlobr 2" s, v součtu, 33 opakováními, kterými moc nezaostávali za staršími a mnohem silnějšími závodníky. O fous lepší byli "No a co?" s 34 a "Sexy jednorožci" do toho šli naplno a dalo to hezkých 39 opakování.

Zbývaly tři cviky. Asi nejjednodušší cvik byl skok do dálky z místa. Nejdříve skočil jeden ze závodníků a z místa jeho dopadu druhý a výsledná vzdálenost se změřila. Nejvíce zazářilo šumperské mládí" tedy Zlobři se součtem 4,62 metrů, následovaní "Sexy jednorožci" (4,42 m) a "No a co ?" (4,03 m).

A šlo se na Hod 10kg medicinbalem za jednu minutu přes hrazdu. Nejméně přehozů z šumperáků měli "No a co?", což bylo způsobeno nižší výškou závodníků (37 přehozů). "Zlobr 1 a Zlobr 2" měli také určité problémy, ale podařilo se jim 47 přehozů. Kdo naopak využil svých předpokladů, byli "sexy jednorožci", kdy Kuba ukázal, jak je výhodné měřit přes dva metry a nebýt zaváhání, zvládli by nejlepší pokus v této diciplíně. Takhle to bylo jen 65x přes hrazdu a celkově druhý nejlepší výkon.

Rozhodovalo se na benchpressu. Tady byla pevně daná váha činky (70 kg) a počítaly se počty opakování obou členů týmu. Poměrně nepřekvapivě nejmíň zvládli "Zlobr 1 a Zlobr 2". Nicméně i tak, Pavel zvládl sám 19 opakování a Ondra se nechal vyhecovat soutěžní atmosférou a konečně se mu podařilo také jedno opakování a pokusil se o druhé. Lepší byli "No a co?", hlavně David. Ten sám zvládl 37 opakování. Jirka se věnuje spíše vzpírání, ale i tak dali dohromady hezkých 53 opakování. "Sexy jednorožci" se také nechali strhnout, a vyšlo jim z toho 63 opakování.

Výsledky šumperských borců:



"Zlobr 1 a Zlobr 2",(Pavel Ščučka a Ondra Dobrovolný) - 10. místo



"No a co ?" (David Škurek a Jirka Basler) - 9. místo



"Sexy jednorožci" (Pavel Vykoukal a Kuba Prokop) - 6. místo