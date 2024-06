Nizozemský závodník Wessel Mouris po úniku trvajícím přes polovinu závěrečné etapy Závodu míru do 23 let slavil jeden z největších úspěchů kariéry. Celkovým vítězem závodu patřícím do seriálu Nations Cup se v Jeseníku stal Francouz Breiuc Rolland z kontinentálního týmu Groupama FDJ.

Závod míru do 23 let Uničov | Video: Milan Vrobel

Závěrečná etapa Závodu míru do 23 let ze Šumperku do Jeseníku měřila 126 kilometrů a cyklisté museli překonat 2223 výškových metrů. Ve žlutém trikotu lídra závodu startoval Francouz Breiuc Rolland. V zeleném dresu vedoucího muže bodovací soutěže jel jeho krajan Paul Magnier, vedoucím mužem bodovací soutěže byl Belgičan Tim Rex. V bílém pro nejlepšího závodníka do jednadvaceti let jel rovněž Belgičan Aaron Dockx. Nejlepším z českých závodníků byl před závěrečnou etapou Tomáš Přidal na dvanácté příčce.

Závodníci museli postupně zdolat stoupání druhé kategorie Nad Dlouhou vsí měřící 6,1 kilometrů, a pak ještě vrchařskou prémii Rejvíc o stéjné délce. Sprinteři bojovali o body v Heřmanovicích.

Když do cíle v Jeseníku zbývalo pětadvacet kilometrů, hlavní pole začala zásadním způsobem zrychlovat. S přibývajícími kilometry náskok uprchlíků rychle klesal. Pod tlakem se vedoucí kvarteto ve složení Enekoitz Azparren (Španělsko, Nicoló Arrighetti (Itálie), Wessel Mouris (Nizozemsko) a Jaka Marolt (Slovinsko) ve stoupání na Rejvíz rozpadlo.

Na špici čtrnáct kilometrů před cílovou páskou pokračoval osamoceně Wessel Mouris z Nizozemska, s odstupem pěti vteřin jej pronásledoval Jaka Marolt ze Slovinska. Dalších deset vteřin ztrácel Ital Nicoló Arrighetti a ještě o deset vteřin pozadu byl Enekoitz Azparren ze Španělska. Peloton v daný okamžik zaostával o minutu a dvacet vteřin.

Jednadvacetiletý nizozemský závodník pak dokázal s vypětím všech sil udržet náskok před akcelerujícím pelotonem a v Jeseníku slavil jeden z největších úspěchů kariéry.

Královskou etapou celého závodu byla ale o den dříve ta třetí vedoucí z bruntálského Náměstí Míru na Dlouhé stráně. Závodníci při ní museli urazit celkem 99 kilometrů a pokořit převýšení 2156 výškových metrů. V jejím dramatickém a naprosto vysilujícím finiši nakonec slavil triumf Francouz Brieuc Rolland.

Ten se nakonec stal i celkovým vítězem Závodu míru do 23 let. Zelený trikot uhájil jeho krajan Paul Magnier, šampionem vrchařské soutěže se stal Belgičan Tim Rex, jeho krajan Aaron Dockx získal bílý dres pro nejlepšího cyklistu do 21 let. Nejlepším z českých cyklistů zůstal Tomáš Přidal na dvanácté příčce, vítězem soutěže týmů bylo Nizozemsko.

„Jsem velmi, velmi šťastný. Jsem hrdý na sebe, ještě více ale na práci celého našeho týmu. Jsem také moc rád, že jsem se vůbec mohl zúčastnit tohoto nádherného závodu. Byly to opravdu těžké dny plné útoků a poslední den také deště, což mohlo být i trochu nebezpečné. Byl jsem lehce ve stresu, můj tým ale odvedl super práci. Během závodů jsme spolu často komunikovali a to mi pomohlo," řekl na závěr celkový vítěz.

Závod míru jezdců do 23 let – 4. etapa

Šumperk – Jeseník, 126 km, 2223 metrů převýšení, prům. rychlost 41,2 km/h

1. Wessel Mouris (Nizozemsko) 3:03:29 hod.

2. Paul Magnier (Francie) +0:28

3. Tibor del Grosso (Nizozemsko) ‘‘

4. Niklas Behrens (Německo) ‘‘

5. Carlos García (Mexiko) ‘‘

6. Robert Donaldson (V. Británie) ‘‘

7. Alessandro Borgo (Itálie) +0:29

8. Andrea Raccagni Noviero (Itálie) ‘‘

9. Jente Michels (Belgie) ‘‘

10. Daniel Cavia (Španělsko) +0:30

…

28. Tomáš Přidal (Česko) +0:34

30. Daniel Vysočan (Česko) +0:35

48. Martin Bárta (Česko) +1:49

68. Martin Obdržálek (Česko) +4:03

71. Matyáš Fiala (Česko) +4:31

85. Daniel Rubeš (Aricoma tým) +9:08

Nedokončili:

Štěpán Dalecký (Aricoma tým)

Tomáš Novák (Aricoma tým)

Celkové pořadí (žlutý trikot)

1. Brieuc Rolland (Francie) 11:18:45 hod.

2. Aaron Dockx (Belgie) +0:04

3. Léo Bisiaux (Francie) +0:15

Vítěz bodovací soutěže (zelený trikot)

Paul Magnier (Francie)

Vítěz vrchařské soutěže (puntíkatý trikot)

Tim Rex (Belgie)

Nejlepší jezdec do 21 let (bílý trikot)

Aaron Dockx (Belgie)

Nejlepší český závodník (červený dres)

Tomáš Přidal