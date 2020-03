Odcházíte s porážkou. Poslední venkovní utkání se ale nevyvíjelo dobře hned od samotného začátku. Co vás naštvalo?

Přijedeme do Olomouce, nemáme šatnu třicet minut před zápasem a pošlou nás na druhou budovu. V šatně byla jedna sprcha a tekla jen studená voda. Zápas jsme si ale prohráli sami, dělali jsme netaktické a zbytečné chyby. Komplikace s šatnou nemají s výsledkem nic společného, ale byl to takový začátek.

Chtěli jste se hodně ukázat proti prvnímu týmu tabulky a porazit jej?

Motivace byla a začátek nebyl špatný. Máme ale horší sezonu, co si budeme říkat. Postihlo nás odebrání dvanácti bodů a trochu se to projevilo i na ztrátě motivace. Ale chtěli jsme aspoň teď proti Olomouci vyhrát. Je to hratelný soupeř na naší úrovni. Všichni ale viděli, co rozhodčí dneska odpískali proti nám a co naopak neodpískali v náš prospěch. Takhle to máme všude.

Duel byl hodně vyhrocený. V závěru padla i červená karta.

Jak se říká, když rozdáte, musíte i přijmout. Pro Olomouc to dnes podle mého neplatilo, jelikož pěnili po každém souboji a rozdávali to stejně.

Cíle byly před sezonou asi zcela jiné, než jak vypadá umístění v tabulce kolo před koncem. Chtěli jste postup do první ligy?

Chtěli jsme být první a pak bychom se rozhodovali o postupu. Kromě té kontumace byl problém v naší velké marodce, neměli jsme zápas, kde bychom byli všichni.

Byla čtyři kontumovaná ligová utkání kvůli neoprávněnému startu Daniela Schneidera těžkou ranou?

Chtěli jsme to přesto urvat, ale projevily se i zranění, nemoci a podobně. Přišel i pokles formy, v hlavě jsme to měli, že po čtyřech zápasech začínáme zase od začátku. Je to pak těžké se dostat zpět, ale páté místo není úplně špatné, něco málo jsme uhráli. S výsledky a sezonou ale spokojení být opravdu nemůžeme.

Cítili jste po verdiktu svazu křivdu?

Trochu ano, ale to jsou věci, které jdou mimo nás hráčů. My, kteří jsme do toho viděli, jsme si akorát mohli říct, že s větrnými mlýny se dá bojovat jenom těžko.

V pátek vás čeká poslední domácí zápas se Zlínem. Jaké jsou plány pro další sezonu?

Musíme se domluvit, uvidíme, co a jak. Po poklesu motivace to bylo vidět i na tréninku, kluci neměli takovou chuť. Z tohoto pohledu jsme v sezoně skončili tam, kde jsme měli být, protože na první místo to nebylo. Do příští sezony si cíle musíme stanovit, já osobně bych chtěl mít ambice v podobě postupu, protože v Jeseníku máme nejlepší fanklub, máme plno každý zápas. Kdo si třeba v první lize může říct, že chodí 350 diváků na každý zápas? My to hrajeme hlavně pro lidi, ať se baví. V Jeseníku tím sportem žijí.

Nízký cíl mít tedy nemůžete?

Přesně tak. Nízké cíle jsme nikdy neměli, vždycky chceme hrát špici a chceme ukazovat to nejlepší. Můj cíl je postup, ale musí se na to taky makat. My jsme si už první ligu zahráli, my, co už tady jsme dlouho, si už tedy nemáme co dokazovat. Hrajeme to pro lidi.