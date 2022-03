„Běželo se dobře. Trošku foukalo a vyhazovalo to z tempa, jinak dobré, zima nebyla. S časem jsem spokojený, šlo to přesně podle plánu. Soupeřil jsem s tempem na kilometr, což se povedlo, maximální spokojenost,“ řekl Sklenář v cíli, kam dorazil s velkým náskokem v čase 33 minut a 8 sekund.

Druhý Martin Gogela z AK Olomouc ztratil více než minutu, třetí doběhl další tradiční účastník závodu, kroměřížský Tomáš Blaha. Pořádající Petr Kučera z domácího klubu Salix skončil čtvrtý.

„Znovu jsme to rozjeli, je krásná účast, nádhera. A to si myslím, že lidé se ještě pořád bojíc chodit na závody, stýkat se, přijde mi, že to ještě chce čas,“ zmínil Kučera.

Nejrychlejší ženou sobotního závodu se stala Jitka Špičáková z TJ Liga 100 Olomouc.

Většina účastníků se jistě potká 20. října na Grymovské pětce.

