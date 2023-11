Již druhým rokem můžeme sledovat snažení mladé bratrské dvojice Hanulíkových ze Šumperka. Devítiletý Vojta a sedmiletý Vašek společně prohánějí sajdkáru po motokrosových tratích nejen u nás doma, ale i v zahraničí.

Bratři Hanulíkové v akci. | Foto: Karel Švéda

Na začátku sezony je čekal přechod z automatu na motorku s klasickým řazením. V rámci České juniorské sajdkárové série zvládli devět závodů. A přestože posádka patří k těm nejmladším, dokázali letos dvakrát dojet na třetím místě.

„Byly to podobné závody na tvrdém a rychlém povrchu. Poprvé v západočeském Stříbře a podruhé v předposledním klání v Telči. Pro kluky to byla taková odměna za celoroční snažení,“ vzpomíná Jan Hanulík, otec, trenér a hlavní mechanik v jedné osobě.

„Více než umístění si ale cením toho, že kluci ke všem závodům přistupovali zodpovědně a bojovali, i když se jim nedařilo. Například ve zmiňované Telči jednu z rozjížděk dojeli i poté, co se Vašek po jednom ze skoků neudržel na motorce a za jízdy z ní vypadl. A nakonec z toho byla medaile,“ doplnil s hrdostí v hlase.

Mimo republikové závodění vyrazila šumperská dvojice na zkušenou i do Holandska, kde využila možnosti porovnání výkonnosti se zahraničními posádkami.

„Líbilo se nám, že dva závody se jely blízko hranic s Německem a navíc hned týden po sobě,“ vysvětluje Hanulík starší.

„Pojali jsme to jako rodinnou dovolenou a v týdnu jsme si zatrénovali i v nedalekém Lommelu, kde se pravidelně jezdí Velká cena Belgie. Pro naše kluky byl celý týden jedna velká škola, protože s jízdou v hlubokých písčitých terénech se u nás moc nepotkají. Věřím, že jim to pomohlo a příští rok bychom chtěli podobný výjezd zopakovat,“ konstatoval Jan Hanulík.

Na závěr sezony bezprostředně po závodech v Benátkách nad Jizerou proběhlo vyhlášení České juniorské série, kde si posádka Hanulíkových přebrala ocenění za účast v tomto seriálu. „Juniorský sajdkárkros u nás teprve začíná a letos se ještě nemohlo závodit oficiálně. Celý seriál tak měl statut ukázkových jízd a nebylo vyhlášeno žádné celkové umístění, ale všechny týmy dostaly pamětní listy a poháry za účast,“ vysvětluje hrdý otec.

„I tak byl pro všechny velký zážitek přebírat pohár z rukou dvojnásobného mistra republiky Jana Boukala. Příští sezona by už měla být oficiální a my doufáme, že přes zimu nějaké nové posádky přibydou. Pokud by měl někdo zájem začít, klidně se na nás může obrátit. Rádi pomůžeme,“ dodal závěrem Jan Hanulík.

Autor: Karel Švéda