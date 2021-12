„Tohle byla těžká šichta. Třinec je soupeř z řady těch nejtěžších a paradoxně stejně jako my, i on ze startu sezóny spíše prohrával a až poslední dobou se rozjel k výborným výkonům. Byl to tedy zápas, kdy jedna série zákonitě skončí a my jsme rádi, že to nebyla ta naše,“ řekl pro Deník hrající předseda Asperu Petr Matěj.

Šumperk se sice rychle ujal vedení, hosté však stačili bleskově odpovědět vyrovnáním za pouhých 24 vteřin. Pak domácí přidali další dva góly. V polovině zápasu se ale Třinec opět dostal na dostřel.

Potom Asper předvedl parádní nástup do třetí třetiny, kdy Daniel Venouš skóroval neuvěřitelné čtyři vteřiny po začátku této části a o chvíli později přidal i další trefu.

Šokující závěr v Prostějově. Asper rozhodl o výhře dvě vteřiny před koncem

Hosté se přesto nechtěli vzdát bez boje a ještě jednou se jim povedlo kontrovat. Definitivně však zpečetil výsledek necelou minutu před závěrem opět Daniel Venouš, který tímto dokončil svůj hattrick a nadále je suverénně nejlepším šumperským střelcem.

„Hráli jsme obětavě a výborně do obrany. První inkasovaná branka vyplynula ze zbrklosti, druhá po nepokryté standardce a třetí padla při soupeřově power play. Jinak jsme byli stoprocentní a podle mě rozhodla branka Dana Venouše čtyři sekundy po startu třetí části, kdy jsme odskočili na 4:2, tady se lámal zápas,“ doplnil dále své hodnocení Petr Matěj.

„Rok 2021 zakončíme v Orlové, upřímně by mě ani nenapadlo, že do utkání půjdeme z pozice top tří týmů. Nicméně jsme si takový zápas za naši píli zasloužili a na hřišti vedoucího celku necháme vše. Na odpočinek bude přes Vánoce času dost,“ uvedl na závěr s úsměvem Petr Matěj.

Asper Šumperk – FBC Intevo Třinec 6:3 (3:1, 0:1, 3:1)

Branky a nahrávky: 6. Mrázek (Venouš), 8. Matěj (Mondek), 10. Mannl, 41. Venouš, 45. Venouš (Matěj), 60. Venouš – 6. Martynek, 33. Czernek (T. Sikora), 59. Fiedor (T. Sikora). Rozhodčí: Šiška, Axmann. Vyloučení: 2:5, bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 70.

Asper Šumperk: Malínek - Vařeka, Kamler, Harapát, Vlček, Zapletal, Mannl, Mrázek, Venouš, Matěj, Šíma, Mondek, Kováč, Mareček, Kašpar, Trávníček.