Cyklokrosařský svátek o víkendu hostí švýcarský Dübendorf. O nejcennější kovy si to v elitní kategorii rozdá osmička Nizozemců v sestavě s největším favoritem na zlato Mathieuem van der Poelem a dokonce desítka Belgičanů v čele s Woutem van Aertem.

O pěkné umístění, třeba v elitní patnáctce, zabojují čeští reprezentanti Michael Boroš, Jan Nesvadba a nejstarší muž startovního pole – loštický matador Emil Hekele.

Ten po nedávném zisku premiérového titulu mistra republiky podepsal statut reprezentanta a jeho startu mezi světovou elitou nemělo nic bránit. Jenže situaci trochu zkomplikovalo onemocnění.

„Vypustil jsem dva Světové poháry s tím, že se chci plně soustředit na závod mistrovství světa. Objel jsem jen závod v Lucembursku, jenže co čert nechtěl, onemocněl jsem. Věřím, že mě nemoc, kterou jsem prodělal celý minulý týden, nijak neomezí v mém standardním výkonu,“ vzkázal Hekele fanouškům na svém Facebooku před odjezdem do dějiště mistrovství.

TRAŤ SE KLIKATÍ PO LOUCE NA LETIŠTI

O víkendu ho budou následovat věrní členové fanklubu z Loštic, kteří uspořádali do Švýcarska autobusový zájezd, a Hekeleho poženou podobně jako začátkem ledna na domácím mistráku v Jičíně.

Cyklokrosaře čeká na první pohled nepříliš atraktivní trať. Pojede se totiž v areálu vojenského letiště, tedy na zcela placaté louce. Na borce však čeká několik speciálně zkonstruovaných mostů a také val, který budou muset překonávat.

Pokud se naplní prognózy a ve Švýcarsku o víkendu vydatněji zaprší, travnatá trať by se měla změnit v bahno, což by mohlo hrát Hekelemu do karet.

„Mám obrovskou motivaci potvrdit, že mistrovství republiky nebylo ojedinělý výkon. Chci udělat maximum pro to, abychom udělali i výsledek jako tým. Aby se o českém cyklokrosu mohlo mluvit tak, že na tom není špatně,“ nechal se Hekele slyšet v rozhovoru pro Český rozhlas.

V neděli ve 14.30 půjde na start ze třetí řady po boku Wout van Aerta.

Dokáže Hekele překonat své dosud nejlepší dvaadvacáté místo ze šampionátu před třemi lety a připraví fanouškům další silný zážitek? Přímý přenos vysílá ČT sport.