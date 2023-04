„O přestávce jsme si pak řekli, že zatneme zuby, zatlačíme je ještě více a prostě vyhrajeme. A to se, i přes vyrovnání, podařilo. Sice jsme v posledních pěti minutách nedokázali moc udržet balon a dvakrát inkasovali, ale nakonec to zůstalo doma," dodal.

Prokop v zápase nejdříve otevřel skóre v deváté minutě a poté dal asi nejdůležitější branku. Podařilo se mu totiž skórovat pouhé dvě minuty poté, co zábřežští vyrovnali z 0:2 na 2:2, čímž je znovu na dlouhou chvíli vyhodil ze sedla.

„První můj gól padl poté, co jsem uviděl volné místo, do kterého jsem naběhl, můj spoluhráč v tu chvíli vyhrál bitvu o míč a posunul mi jej přesně na nohu. Pak jsem už běžel sám na bránu a trefil se k tyči. Při druhé trefě jsem si naběhl mezi dva hráče a po přihrávce Antonia Cakirpaloglua jsem míč do brány dopíchl skluzem," popsal, jak k jeho chvílím slávy došlo.

Postřelmov má posilu z kraje, udržel kanonýra ale... Postup? Nejsme alibisti

Bratrušov se pak ještě zásluhou Hlavinky a Pantlíka dostal do vedení 5:2, které málem ztratil dvěma inkasovanými brankami v závěru. „Mysleli jsme si, že už to v poklidu ubráníme. Soupeř se ale do nás zakousnul stejně, jak my předtím do něj a my ztráceli míče a dělali chyby," vysvětlil důvody kolapsu, který tak tak pro Bratrušov neskončil velice bolestnou ztrátou.

Cítil jsem se nad očekávání dobře

Nejen pro aktuálně šestý tým okresního přeboru, ale i pro samotného hráče se jednalo o velice úspěšný zápas. Prokop v něm totiž nastoupil po předlouhém a velice nepříjemném zranění a ukázal, že může být stále konkurenceschopný.

„Měl jsem zlomený kotník. Chodit jsem začal až těsně před Vánoci a předtím jsem odehrál jen sedm zápasů. Uvidíme, jak to půjde dál. Musím ale říci, že proti Zábřehu se mi hrálo velmi dobře. Až nad očekávání," říkal spokojeně.

Finále ankety DENÍKU: Zvolte nejoblíbenější fotbalový klub v Olomouckém kraji

Prý mám na víc

A jelikož je Martin Prokop ve svých devatenácti letech stále poměrně mladý, nemohla jej na závěr logicky minout otázka na jeho zamýšlenou fotbalovou budoucnost.

„Kluci z týmu mi říkají, že mám na víc. Já sám si to o sobě ale až tak nemyslím, i když bych si to samozřejmě přál. Zatím mi žádná nabídka z vyšší soutěže nepřišla. Bylo by ale fajn zahrát si jednou třeba v krajském přeboru. Anebo i výš. Do toho se ale teď moc zamotávat nechci. Co se stane, to se stane," uzavřel.