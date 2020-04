V rámci jara musely být zrušeny úvodní čtyři závody a také nad dalšími akcemi tradičního podniku, kterého se každoročně účastní stovky nadšenců nejen ze Šumperska, visí velký otazník.

Organizátoři se tak nyní musí popasovat se situací, jakou v téměř třicetileté historii ještě nikdy nezažili, ani když byly povodně.

„Zatím nás nezastavilo prakticky nic. Pokud si dobře vzpomínám, tak doposud jsme odpískali snad jen dva závody. Jednou to bylo vinou opravdu extrémně špatného počasí, podruhé kvůli úmrtí jednoho z našich kamarádů, kdy se místo běhání šlo na pohřeb. Jinak jsme závodili v dešti, zimě, ve sněhu. Ale chápeme, že letošní situace je opravdu velice vážná,“ konstatoval ředitel závodů Jaromír Šrámek.

Letošní sezóna Chlapáckého běhu čítá podle původní termínové listiny třiadvacet závodů, zahajovat se mělo 22. března Během za břehem, zakončení je naplánováno na závěr listopadu, kdy by měl proběhnout Horokros.

„Samozřejmě teď musíme a respektujeme pokyny a nařízení vlády, ale jakmile se omezení uvolní a podle zákona to bude možné, tak závody zase rozjedeme, chuť rozhodně neztrácíme, tedy pokud můžu mluvit alespoň za sebe. A třeba se podaří v náhradních termínem uskutečnit i ty zrušené akce, ale to je zatím v tuto chvíli spekulace. Uvidíme, nikdo neví, co přinese budoucnost,“ prozradil dále Jaromír Šrámek.

„Navíc jednotlivé závody mají své konkrétní pořadatele a pokud ti nebudou chtít své akce uspořádat, tak to taky musíme brát na vědomí,“ doplňuje ředitel Chlapáku.

Za předpokladu, že letošní ročník nakonec se zpožděním odstartuje, zůstává také otázkou, jak se následky koronavirové krize projeví na účasti závodníků.

„Možná to pár lidí ovlivní, ale spíš ne. Věřím, že právě běhání v přírodě může být pro všechny tím správným relaxem v těžké době. Tradiční účastníci nás určitě neopustí,“ dodal závěrem Jaromír Šrámek.