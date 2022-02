A to ještě rozhodčí Asperu dvě branky (a podle všeho zcela regulérní) neuznali. I tak si ale Šumperk připsal již šestý dvouciferný úspěch v letošním divizním ročníku.

Domácí se tentokrát museli kvůli zranění obejít bez svého nejlepšího střelce Daniela Venouše, přesto měli otěže zápasu pevně ve svých rukách.

Roli favorita začal šumperský tým plnit hned po třiceti vteřinách hry, kdy otevřel skóre. Poté i nadále svíral svého protivníka v kleštích, ale nedokázal se moc prosazovat.

„Dnes nám možná chvíli trvalo, než jsme se dostali do tempa a než jsme začali pronikat přes pozornou obranu soupeře. Jsme za tři body samozřejmě rádi, derby může vždy dopadnout jakkoliv. Výborně dnes zahrála naše třetí formace,“ okomentoval krátce nedělní bitvu nejzkušenější hráč Asperu Petr Matěj.

S přibývajícím časem ale nakonec skóre začalo pozvolna narůstat a po čtyřiceti minutách vedl Šumperk 6:2, aby si v závěrečném dějství otevřel střelnici a dalšími pěti zásahy definitivně rozložil snaživého soupeře.

„Tentokrát jsme neměli šanci. Bohužel hrajeme zápasy na deset lidí a to ne v nejsilnější sestavě. Máme před sebou ještě dva zápasy a musíme to dohrát se ctí. Šumperk chválím za skvělou hru na míčku, to je prostě nádhera,“ doplnil ve zkratce hodnocení krajského derby Lukáš Jemelka, trenér Uničova.

Asper Šumperk – FBC ZŠ Uničov 11:2 (3:1, 3:1, 5:0)

Branky a asistence: 1. Mondek (Kamer), 6. Matěj (Šíma), 12. Maus (Zapletal), 24. Zapletal (Mareček), 36. Trávníček (Kamler), 40. Maus (Zapletal), 46. Hruban (Maus), 52. Mrázek (Kamler), 53. Matěj (Šíma), 56. Harapát (Matěj), 59. Trávníček (Kováč) – 12. Caletka (Jemelka), 37. Marčon (Havlíček). Rozhodčí: Axmann, Šiška. Vyloučení: 2:1, bez využití. Diváci: 69.

Šumperk: Byvan - Kamler, Vařeka, Harapát, Vlček, Maus, Hruban, Fleischmann, Trávníček, Mondek, Mrázek, Mannl, Matěj, Šíma, Zapletal, Kováč, Mareček, Kašpar.

Uničov: Doušek - Vláčil, Havlíček, Marčon, Jemelka, Vaverka, Procházka, Zmrzlý, Zedník, Mirga, Caletka, Hublar.