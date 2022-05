Své si pro diváky schoval také útok Dietos, který pod vedením hrajícího kouče Kolaříka od začátku střetnutí nacházel díry v obraně Foxes, a proto na sebe nenechal počáteční zápis dlouho čekat.

Už po necelých třech minutách hry přihrávkou měřící 57 yardů rozveselil obecenstvo Pavel Kupka. Bod navíc přidal z kopu Šupola.

Ten pak dostal možnost provětrat svoji pravačku kopem z pole a nemýlil se, což dávalo Šumperku možnost vést po první čtvrtině 10:0.

Hon na lišky. Dietos hrají opět doma, do Šumperku přijede Tábor

Útok Jihočechů působil poněkud bezzubým dojmem, když nejenže nedokázal kompletovat přihrávky, ale také daroval několikrát během utkání míč do rukou šumperským obráncům.

Druhá čtvrtina byla na body chudší a hra se začala lehce vyrovnávat, hlavně pak díky neschopnosti obou útoků skórovat. Nakonec ale našel quarterback Kolařík náruč Matěje Vrážela. Kopem se znovu nemýlil Šupola - 17:0.

Foxes dokázali častokrát dělat zle běhovou hrou, ale buď pak sami chybovali, nebo je vymazala šumperská obrana. V poločase tak do kabin odcházeli spokojenější domácí hráči.

Třetí čtvrtina nabídla divákům vůbec nejnudnější část zápasu, jelikož hra byla z obou stran rozháraná a plná chyb. Výsledkem toho pak bylo to, že ani jeden z týmů nedokázal zaznamenat jakékoliv bodové vyjádření.

Co ovšem nenabídla třetí část utkání, to domácí družina vynahradila nadšeným fanouškům v závěrečném dějství.

Vše odstartoval Jan Šmíd svým třiceti yardovým interception return touchdownem. Po dalším interceptionu obrany se dostal na hřiště útok a podruhé v zápase se prosadil Kupka.

Po úspěšných kopech vedl Šumperk 31:0. A když za minutu přidal Šmíd další interception return touchdown, tak byla táborská lavička zralá na ručník. Nejen, že začalo běžet mercy-rule, ale byla tím pro ně ukončena strašidelná dvouminutovka ve které stihli inkasovat 21 bodů!

Šumperk Dietos – Tábor Foxes 38:0 (10:0, 7:0, 0:0, 21:0)

Ohlas po utkání:

Jan Kolařík (hrající trenér Dietos): ,,Plán, se kterým jsme do utkání vstupovali, jsme museli hned s první akci zahodit, jelikož Tábor přijel s úplně jinou taktikou. Skvěle se nám ale povedl vstup do zápasu a soupeř musel od začátku dohánět. Poločasové skóre by mohlo svést k tomu, jak vše bylo růžové, ale hráči jsou mi svědky, že jsem byl po dlouhé době hodně rozezlen nad naší hrou. Za klíčový okamžik považuji moment zkraje čtvrté čtvrtiny, kdy Foxes dokázali po naší nekoncentrovanosti skórovat, ale díky faulu nebyl touchdown uznán. Tam jako by se vše zlomilo a přišel náš bodový příděl. Nyní nemáme moc času na přípravu pro další utkání, ale bude ještě zapotřebí zapracovat na efektivitě v útoku, která nás trápila zvláště na posledních dvaceti yardech. Tam jsme nebyli schopni proměnit výhodné pozice, které nám obrana připravila. Před ní musím smeknout a zaslouží veškerý kredit. I přes značné absence, které jsme před startem utkání museli řešit, jsme se situací vyrovnali dobře a ještě si připsali klubový rekord v podobě sedmi interceptionů obrany.“

Autor: Milan Kolařík