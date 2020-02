Ani jeden ze tří cyklokrosařů náročný závod na rozblácené trati nedokončil. Jan Nesvadba, Michael Boroš i Emil Hekele, jedoucí v mistrovském dresu, byli v průběhu pátého ze sedmi okruhů ze závodu odvoláni.

„Je to obrovský výsledkový propadák a těžko pátrat v minulých ročnících mistrovství světa, kdy ani jeden z Čechů nedokončil závod s plným počtem kol,“ uvedl Emil Hekele pro web cyklokros.cz.

„Pravda je ta, že tehdy nejezdil Van der Poel. Špička je absolutně někde jinde a z tohoto pohledu je to pro Česko neúspěch,“ narážel český reprezentant na fenomenálního jezdce z Nizozemska, který naprosto zdrtil konkurenci.

Interní souboj o nejlepšího českého borce nakonec vyhrál Nesvadba, ale z 28. místa rozhodně nejásal.

„Jsem sice nejlepší Čech, ale dopadli jsme hrozně. Rozhodně žádná sláva. Forma z Namuru, kde jsem ještě jezdil kolem dvacátého místa, najednou zmizela,“ uvedl pro web cyklokros.cz muž, jeho přípravu zkomplikovala nemoc.

HEKELE DAL ZE SEBE VŠE

Zdravotní komplikace týden před světovým šampionátem bohužel neminuly ani cyklokrosařského matadora, na kterého byla upřena pozornost jako na čerstvého mistra republiky.

„Já jsem se na závod moc těšil a nebyl to ode mě špatný výkon. V tom bahně to ale vůbec nejelo, jel jsem nadoraz, nemůžu být z výkonu nespokojený, na víc jsem neměl. Možná mě trochu ovlivnila nemoc, kterou jsem před týdnem prodělal, víc to dneska nešlo,“ hodnotil Hekele, který si připsal 32. místo a nedokázal překonat svůj historicky nejlepší výkon, kterým bylo dvaadvacáté místo z roku 2017.

Svým fanouškům pak poděkoval za podporu.

„Dal jsem ze sebe všechno. Když vyhrajete, to máte fandů, kamarádů, co plácají po zádech! Pak se vám něco nepovede a hned jste na odstřel. Vážím si moc lidí, kteří umí právě při neúspěchu potřást rukama. A ne jen když jste na vrcholu,“ vzkázal „Emilio“ na svém Facebooku.