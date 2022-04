FORTUNA:LIGA: SO, 16:00: Sigma Olomouc - Viktoria Plzeň.

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA: SO, 16:30: Prostějov – Vlašim.

MSFL: NE, 10:15: Uničov - Slovácko B.

Divize E: SO, 15:30: Přerov - Hranice, Nové Sady - Vsetín, HFK Olomouc - Valašské Meziříčí. NE, 15:30: Všechovice - Slavičín, Šumperk - Skaštice, Kozlovice - Bzenec.

Hranice nadělovaly „bůra“ a vedou divizi. Chtěli jsme hrát, řekl Matějka

KFS Olomouc

Krajský přebor: SO 15:30: Mohelnice – Želatovice, Litovel - Zábřeh. NE 10:00: Ústí – Bohuňovice. 15:30: Rapotín – Jeseník, Lipová – Kralice na Hané, Dolany – Brodek u Přerova, Velké Losiny – Šternberk, Lutín – Medlov.

I. A třída, skupina A: SO 15:30: Bohdíkov -Maletín, Olomouc-Chomoutov – Olešnice, Náměšť n. H. – Řetězárna, Postřelmov – Loštice. NE 15:30: Paseka – Bělkovice-Lašťany, Lesnice – Chválkovice, Konice – Troubelice.

I. A třída, skupina B: SO 15:30: Bělotín – Hlubočky, Plumlov – Určice, Slavonín – Protivanov. NE 10:00 Nové Sady B – Lipník nad Bečvou. 15:30: Beňov – Čechovice, HFK Olomouc B – Kostelec na Hané.

I. B třída, skupina A: SO 15:30: Otaslavice – Kovalovice, Horní Moštěnice – Radslavice, Újezdec – Klenovice. NE,14:30: Ústí B – Tovačov. 15:30: Pivín – Želatovice B, Troubky – Vrchoslavice.

I. B třída, skupina B: SO 15:30: Mostkovice – Šternberk B, Moravský Beroun – Jesenec-Dzbel. NE 10:15: Haná Prostějov – Hněvotín. 15:30: Slatinice – Kožušany, Haňovice – Černovír, Doloplazy – Smržice, Velký Týnec – Velká Bystřice.

I. B třída, skupina C: SO 15:00: Mikulovice – Sudkov. 15:30: Zvole – Bludov, Štíty – Nový Malín, Písečná – Jindřichov, Velké Losiny B – Bernartice. NE 14:30: Žulová – Vikýřovice. 15:30: Ruda nad Moravou – Libina.

OFS Olomouc

II. třída: SO 15:30: Přáslavice – Horka nad Moravou, Blatec – Lužice. NE 15:00: Střelice – Červenka. 15:30: Újezd – Hodolany, Pňovice – Hlubočky B, Šumvald – Příkazy, Bohuňovice B – Nová Hradečná.

III. třída: SO 13:00: Odrlice – Hraničné Petrovice. 15:30: Babice – Chválkovice B, Slatinice B – Mladeč, Nedvězí – Štarnov. NE 14:00: Bouzov – Příkazy B. 15:00: Těšetice – Jívová. 15:30: Drahanovice – Dlouhá Loučka.

IV. třída: SO 15:30: Moravská Huzová – Štěpánov, Jiříkov – Město Libavá, Drahlov – Huzová, Nemilany – Velký Újezd, Mladějovice – Hnojice, Doloplazy B – Horní Loděnice. NE 15:00: Střeň – Králová.

OFS Přerov

Okresní přebor: SO 15:30: Hustopeče nad Bečvou – Prosenice, Čekyně – Horní Nětčice, Potštát – Pavlovice u Přerova, Všechovice B – Skalička. NE 10:00: Domaželice – Lipník nad Bečvou B. 15:30: Soběchleby – Lověšice.

Okresní soutěž: SO 15:30: Polkovice – Brodek u Přerova B, Tovačov B – Říkovice, NE 15:00: Křenovice – Lobodice, Vlkoš – Bochoř. 15:30: Horní Moštěnice B – Dukla Hranice.

OFS Prostějov

II. třída: SO 15:30: Olšany – Vícov, Vrahovice – Brodek u Prostějova, Nezamyslice – Plumlov B. NE 15:30: Určice B – Brodek u Konice, Němčice nad Hanou – Dobromilice, Ptení – Držovice, Kralice na Hané B – Tištín.

III. třída, skupina B: SO 15:30: Zdětín – Hvozd. NE 15:00: Vilémov – Kladky. 15:30: Čechy pod Kosířem – Přemyslovice, Protivanov B – Luká.

OFS Šumperk

Okresní přebor: SO 15:30: Lesnice B – Staré Město, Leština – Juventus Mohelnice, Bratrušov – Hrabišín, Oskava – Rapotín B. NE 15:00: Jestřebí – Úsov. 15:30: Loštice B – Petrov-Sobotín, Dubicko – Třeština.

III. třída, skupina A: SO 15:00: Libina B – Rovensko. 15:30: Brníčko – Šumperk B. Malá Morava – Písařov. NE 15:30: Jedlí – Hanušovice.

III. třída, skupina B: NE 15:00: Podolí – Loštice C. 15:30: Palonín – Lukavice, Postřelmov B – Líbivá, Krchleby – Zábřeh B.

OFS Jeseník

Okresní přebor: SO 15:00: Velká Kraš – Bělá. 15:30: Javorník – Zlaté Hory, Velké Kunětice – Řetězárna B, St. Červená Voda – Lipová-lázně, Vápenná – Bernartice B, Vidnava – Černá Voda.

HOKEJ

Souboj legend: Charitativní derby mezi bývalými hokejisty Prostějova a Přerova je na programu v pátek od 17 hodin na zimním stadionu v Prostějově.

AMERICKÝ FOTBAL

Snapbacks liga: Přerov Mammoths – Brno Sígrs (NE, 12.00, stadion TJ Spartak Přerov).

Třetí televizní premiéra pro Mamuty. Co čekat od sezony?

Hráči amerického fotbalu Šumperk Dietos se po roce vrací do třetí ligy

ATLETIKA

Běh vítězství, Hranická dvacítka a Hranická desítka: Závody se uskuteční v sobotu na stadionu SK Hranice. První kategorie dětí vyběhne na start v 9,30, dvacítka a desítka odstartují souběžně ve 12 hodin.

Běžecká událost roku v Hranicích je tady. Pozor na dopravní omezení

BASKETBAL

Final Four Univerzitní basketbalové ligy: semifinále ženy: VŠE Praha – UP Olomouc (PÁ, 13.00), UK Praha – OSU Ostrava (PÁ, 17.00), semifinále muži: VŠE Praha – MU Brno (PÁ, 15.00), UK Praha – UP Olomouc (PÁ, 19.00). Zápasy o umístnění startují v sobotu v 10 hodin.

Středomoravská liga mužů: TJ OP Prostějov – KK Valašské Meziříčí B (PÁ, 20.00), TBS Sokol Přerov – Strabag Zlín B (PÁ, 20.20).

Těžká premiéra Olomoucka: Povedly se změny, závěr i záchrana

BASEBALL

1. liga mužů: Skokani Olomouc – Blesk Jablonec (SO, 12.30, baseballový stadion, Lazce).

HÁZENÁ

MOL Liga žen: DHK Zora Olomouc – DHC Slavia Praha (SO, 17.30).

FOTO: Zora opanovala zápas ve Zlíně a stále bojuje o play-off

Extraliga mužů: TJ Cement Hranice – Pepino SKP Frýdek-Místek (PÁ, 18.00).

Ostuda nejtěžšího kalibru, říká kouč Hudeček po prohře Cementářů v Maloměřicích

2. liga mužů: Sokol II Prostějov – TJ Holešov (NE, 15.30).

2. liga žen: SK Žeravice – Házená Velká Bystřice (NE, 10.30).

STOLNÍ TENIS

2. liga mužů: SK Přerov – SKST Havířov C (SO, 14.00), SK Přerov – KST Slezan Opava (NE, 10.00).

NOHEJBAL

1. liga mužů: TJ Sokol I Prostějov – PKS Okna Žďár n. S. (SO, 14.00).

2. liga mužů: TJ Spartak Přerov – TJ Sokol Holice (SO, 14.00).

MODERNÍ GYMNASTIKA

Přerovská stuha a Přerovská stužka: Po téměř třech letech se do přerovské haly TJ Spartak vrací závody jednotlivkyň. V sobotu od 9 hodin se na koberci představí zástupkyně volného programu. V neděli budou k vidění povinné a volné sestavy.

KUŽELKY

Mistrovství České republiky zrakově postižených: Šampionát se uskuteční v sobotu od 9.30 v kuželně TJ Spartak Přerov.

2. liga mužů: HKK Olomouc – TJ Start Rychnov n. K. (SO, 10.00).

PLOUTVOVÉ PLAVÁNÍ

Potápěčská liga: Mistrovství České republiky družstev srovnává tradičně na plaveckém stadionu v Olomouci nejlepší plavce z nejlepších českých týmů. Na programu je v sobotu (od 16.30) a v neděli (od 9.50).