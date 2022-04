MSFL

NE 10:15: Sigma Olomouc B – Hlučín

Divize E

SO 15:30: Přerov – Všechovice, Hranice – Bzenec.

KFS Olomouc

Krajský přebor

SO 15:30: Šternberk – Litovel, Želatovice – Rapotín, Kralice – Ústí. NE 15:30: Medlov – V. Losiny, Dolany – Lipová, Bohuňovice – Lutín, Brodek u Př. – Jeseník, Zábřeh – Mohelnice.

I. A třída, skupina A

SO 13:30: Chomoutov – Náměšť n,/H. 15:30: Olešnice – Chválkovice, Bělkovice – Lesnice, Řetězárna – Postřelmov, Maletín – Paseka. NE 13:00: Loštice -Konice. 15:30: Troubelice – Bohdíkov.

I. A třída, skupina B

So 15:30: Dub n./M.– Nové Sady B, Lipník n./B.– Beňov, Čechovice – HFK Olomouc B, Hlubočky – Slavonín. NE 15:30: Kostelec n./H, – Plumlov, Určice – Bělotín.

I. B třída, skupina A

SO 15:30: Klenovice – H. Moštěnice. NE 10:00: Opatovice – Ústí B. 15:30: Kovalovice – Pivín, Tovačov – Újezdec, Radslavice – Troubky, Vrchoslavice – Otaslavice.

I. B třída, skupina B

SO 14:30: Hněvotín – Jesenec. 15:30: Haná Pv – Doloplazy, Smržice – Slatinice. NE 10:00: Černovír – V. Týnec. 15:30: V. Bystřice – Mostkovice, Šternberk B – M. Beroun, Kožušany – Haňovice.

I. B třída, skupina C

SO 15:30: Vikýřovice – V. Losiny B, Sudkov – Ruda n./M., N. Malín – Jindřichov, Bludov – Písečná, Štíty – Žulová, Bernartice – Mikulovice. NE 15:30: Libina – Zvole.

OFS Olomouc

II. třída

SO 15:30: Červenka – Přáslavice, Horka n/M – Bohuňovice B, Grygov – Příkazy, Lužice – Pňovice. NE 10:15: Hlubočky – Střelice. 15:30: Hodolany – Blatec, N. Hradečná – Šumvald.

III. třída

SO 15:30: D. Loučka – Těšetice, Hr. Petrovice – Drahanovice, Štarnov – Babice. NE 10:15: Odrlice – Slavonín B. 14:30: Mladeč – Nedvězí. 15:00 Jívová – Slatinice B, Chválkovice B – Bouzov.

IV. třída

SO 15:00 Králová – Doloplazy B, H. Loděnice – M. Huzová. 15:30: Libavá – V. Újezd, Štěpánov – Mladějovice, Huzová – Střeň, Jiříkov – Drahlov. NE 15:30: Hnojice – Nemilany.

OFS Přerov

Okresní přebor

SO 15:30: Lověšice – Potštát, Prosenice – Čekyně. NE 15: 00: Pavlovice u Př. – Hustopeče n./B.. NE 15:30: H. Nětčice – St. Ves, Lipník n./B, – Soběchleby, Všechovice B – Domaželice.

OFS Prostějov

II. třída

SO 15:30: Držovice – Určice B, Plumlov B – Ptení, Brodek u K. – Vrahovice. NE 15:30: Tištín – Dobromilice, Brodek u Pv – Olšany, Vícov – Němčice n./H., Kralice B – Nezamyslice.

OFS Šumperk

Okresní přebor

SO 15:30: Třeština – Leština, Úsov – St. Město, Petrov-Sobotín – Lesnice B. NE 15:00: Jestřebí – Bratrušov. 15:30: Juventus Mohelnice – Loštice B, Rapotín B – Dubicko, Hrabišín – Oskava.

III. třída, skupina A

SO 15:30: Hanušovice – Libina B, Rovensko – M. Morava, Brníčko – Jedlí. NE 15:30: Šumperk B – Písařov.

III. třída, skupina B

SO 15:30: Loštice C – Postřelmov B. 16:00: 15:00: Zábřeh B – Palonín. NE 15:30: Moravičany – Krchleby, Lukavice – Podolí.

OFS Jeseník

Okresní přebor

SO 12:15: Bernartice B – V. Kraš. 15:30: Černá Voda – Javorník, Zl. Hory – St. Červená Voda, Bělá – Vidnava, V. Kunětice – Supíkovice. NE 14:00: Řetězárna B – Vápenná.

HOKEJ

Extraliga juniorů, baráž: HC Zubr Přerov – HC Litvínov (SO, 17.00).

HÁZENÁ

1. liga mužů: Tatran Litovel – TJ JM Chodov (SO, 17.00), V. Bystřice – Vsetín (SO, 17.30).

1. liga žen: SK UP Olomouc – HK Ivančice (NE, 17.00).

2. liga mužů: SK Žeravice – TJ Rožnov p. R. (SO, 16.00), TJ Sokol Kostelec n. H. – Sokol Telnice (NE, 10.30), HBC Olomouc 1966 – TJ Sokol Velké Meziříčí (NE, 16.00), Tatran Litovel junioři – TJ Sokol Luhačovice (NE, 16.00).

2. liga žen: V. Bystřice – HK Hodonín II (NE, 15.30).

NÁRODNÍ HÁZENÁ

1. liga mužů: Rokytnice – Podlázky (NE, 10.30).

BASKETBAL

Středomoravská liga mužů: SK UP Olomouc B – TBS Sokol Přerov (PÁ, 20.00).

ATLETIKA

Jarní běh: Desátý ročník závodu Běžeckého poháru dětí a mládeže Olomouckého kraje je na programu v sobotu na atletickém stadionu SK Přerov. První kategorie startuje v 9.30.

VODNÍ PÓLO

1. liga mužů: KVP Přerov – Slávia Hradec Králové (SO, 10.00), SK UP Olomouc – KPSP Kometa Brno (SO, 11.50), KVP Přerov – KPSP Kometa Brno (SO, 16.45), SK UP Olomouc – Slávia Hradec Králové (SO, 16.50).

KUŽELKY

2. liga mužů: HKK Olomouc – TJ Start Rychnov n. K. (SO, 10.00).

SILOVÉ SPORTY

Strongman Rookie Hranice: Závod začátečníků organizovaný Jiřím Tkadlčíkem se uskuteční v sobotu od 11 hodin v Maxko Gym na Tovární ulici v Hranicích.