Prostějov chce hrát nahoře. Musíme ale nejprve do klidných vod, ví předseda

Přípravné zápasy: Postřelmov - Zábřeh (SO, 10.00 - UT Mohelnice), Čechovice - Břidličná (SO, 11.00 - UT HFK Olomouc), Konice - Bělotín (SO, 12.00 - UT Hranice), Mohelnice - Litovel (SO, 12.00), Loštice - Rapotín (SO, 14.00), Lipová - Kostelec (SO, 16.00 - UT Prostějov), Dolany - Sigma U18 (SO, 16.00 - UT Řepčín), Přerov - Bohumín (SO, 16.00 - UT Hranice), Šumperk - Uničov (SO, 17.00), Kozlovice - Mor. Třebová (SO, 17.00 - UT HFK Olomouc), Medlov - Olešnice (SO, 17.00 - UT Uničov), Střeň - Mladeč (NE, 13.00 - UT Uničov), Bohuňovice - Chomoutov (NE, 14.00 - UT Řepčín), Uničov U19 - Paseka (NE, 15.00)

Bez našich odchovanců by fotbal leckde skončil, říká uničovský šéf Pavel Nezval

HOKEJ

Tipsport extraliga: Olomouc – Třinec (PÁ, 18.00)

Chance liga, předkolo play-off: Přerov – Frýdek-Místek (NE, 17.00, případný 3. zápas PO, 18.00)

Frýdek? Nejhorší soupeř. Zubry čeká i boj nejlepších gólmanů

Liga juniorů: Přerov – Slavia Praha (NE, 12.30), Šumperk – České Budějovice (NE, 15.00)

Extraliga dorostu: Přerov – České Budějovice (PÁ, 13.00), Přerov – Tábor (SO, 12.00)

1. liga žen: Prostějov – Valašské Meziříčí (NE, 16.15)

VOLEJBAL

Extraliga žen: Šternberk – Olomouc (SO, 17.00)

Prostějovankám v tie-breaku nestačilo ani vedení 11:4. Bod navíc bere Liberec

Pádýlko Indoor 2023: losovaný turnaj (SO, 9.00, tělocvična ZŠ U Stadionu, Uničov)

BASKETBAL

Kooperativa NBL, nadstavbová část: Olomoucko – Hradec Králové (SO, 18.00)

Důležitý zápas čeká Olomoucko. Výhra proti Hradci jej notně přiblíží záchraně

1. liga, o udržení: Orli Prostějov – Chomutov (PÁ, 19.00)

Středomoravská liga mužů: Postřelmov – Prostějov (PÁ, 18.30), Přerov – Dukla Olomouc (PÁ, 19.30), Šumperk – UP Olomouc B (PÁ, 20.00)

FLORBAL

Divize mužů, play-up: Olomouc – Blansko (SO, 13.30, případný 4. zápas NE, 16.00), Mohelnice – Zlín (SO, 20.00, případný 4. zápas NE, 13.00)

Asper využil domácí prostředí z poloviny. Série s Rožnovem je nerozhodně

1. liga žen, 1. kolo play-off: Přerov – Šitbořice (NE, 14.45)

HÁZENÁ

Chance extraliga: Hranice – Jičín (SO, 18.00)

Litovelští házenkáři hrají o první místo. Postup? Třešnička na dortu, říká kouč

2. liga mužů: Prostějov – Kuřim (SO, 16.00), Olomouc – Hustopeče (NE, 16.00)

HOKEJBAL

2. liga mužů: Přerov – Karviná B (NE, 10.00)

STOLNÍ TENIS

2. liga mužů: Přerov – Havířov C (SO, 14.00), Přerov – Nový Jičín B (NE, 10.00)

KUŽELKY

1. liga mužů: Zábřeh – Velenice (SO, 15.30)

2. liga žen: Šumperk – Ratiškovice (SO, 9.30)

MAŽORETKY

O Zámeckou korunku 2023: Nepostupová soutěž mažoretek se uskuteční v sobotu od 7 do 20 hodin ve sportovní hale u Tyršova stadionu v Šumperku.