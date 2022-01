FOTBAL

Přátelská utkání: SK Sigma Olomouc B – FK Šumperk (SO, 9.00), FK Šternberk – SK Hranice (SO, 10.00), 1. SK Prostějov – SK HS Kroměříž (SO, 11.00), Velké Losiny – Litovel (SO, 11.00, UT Uničov), 1. SK Prostějov – FC Viktoria Otrokovice (SO, 13.15), SK Sigma Olomouc – Zbrojovka Brno (SO, 15.00), Příkazy B – Úsov (NE, 13.00).

HOKEJ

Tipsport extraliga: HC Olomouc – HC Sparta Praha (SO, 17.00).

Chance liga: Draci Pars Šumperk – LHK Jestřábi Prostějov, HC Zubr Přerov – HC Stadion Vrchlabí (SO, 17.00).

Liga juniorů: HK MD Šumperk – HC RT Torax Poruba (NE, 16.15).

Týden hokeje: Náborová akce je na zimním stadionu v Olomouci na programu v sobotu od 10.30.

BASKETBAL

Kooperativa NBL: BK Redstone Olomoucko – BK Armex Děčín (SO, 18.00).

FLORBAL

Národni liga mužů: FBC Hranice – FBK Spartak Hluk (SO, 17.00).

Divize mužů: Asper Šumperk – FBC TJ Sokol Frenštát p. R., SK K2 Prostějov – Florbal Vsetín (SO, 18.00), FBC Mohelnice – Snipers Třebíč B, FBC MSEM Přerov – SK Domaslavice (NE, 17.00).

1. liga žen: FBC Přerov – TJ Jablonné nad Orlicí (NE, 14.00).

ATLETIKA

Krajské přebory dorostu, juniorů, dospělých Olomouckého a Zlínského kraje: Závody se uskuteční v neděli od 9 hodin v atletické hale TJ Lokomotiva Olomouc.

STOLNÍ TENIS

2. liga mužů: SK Přerov – TJ Sokol Studená (SO, 14.00)

VODNÍ PÓLO

1. liga mužů: SK UP Olomouc – AJ Fezko Strakonice (SO, 10.20), KVP Přerov – AJ Fezko Strakonice (SO, 17.30).