Sigma hraje naposledy na podzim doma. Přijede Jablonec

F:NL: Prostějov - Dukla Praha (SO, 14.00).

MSFL: Hranice - Kroměříž (SO, 14.00). Uničov - Vítkovice (NE, 10.15)

Krajský přebor: SO, 14.00: Želatovice – Litovel, Jeseník – Rapotín, Mohelnice – Zábřeh, Medlov – Dolany. NE, 14.00: Čechovice – Velké Losiny, Brodek u Přerova – Lutín, Bohuňovice – Kostelec na Hané, Konice – Lipová.

I. A třída, skupina A: SO, 14.00: Bludov - Libina, Olomouc-Chomoutov - Plumlov, Maletín - Troubelice, Lesnice - Určice. NE, 14.00: Loštice - Náměšť na Hané, Protivanov - Postřelmov, Paseka - Olešnice.

I. A třída, skupina B: SO, 13.00: Hlubočky - Kovalovice. SO, 14.00: Bělotín - Slavonín, HFK Olomouc B - Chválkovice, Bělkovice-Lašťany - Želatovice B, Lipník nad Bečvou - Dub nad Moravou. NE, 10.30: Kralice - Beňov. 14.00: Velká Bystřice - Nové Sady B.

I. B třída, skupina A: SO, 13.00: Hustopeče - Ústí. 14.00: Újezdec - Horní Moštěnice, Otaslavice - Pavlovice, Opatovice - Vrchoslavice, Klenovice - Domaželice. NE, 14.00: Brodek u Prostějova - Radslavice, Tovačov - Pivín.

I. B třída, skupina B: SO, 10.00: Hněvotín - Hodolany. SO, 14.00: Černovír - Šternberk B, Haná Prostějov - Mor. Beroun, Kožušany - Zvole. NE, 14.00: Slatinice - Mostkovice, Smržice - Haňovice, Doloplazy - Velký Týnec.

I. B třída, skupina C: SO, 10.00: Vikýřovice - Žulová. 13.30: Ruda nad Moravou - Bohdíkov. 14.00: Oskava - Jindřichov, Štíty - Velké Losiny B, Bernartice - Zlaté Hory, Řetězárna - Mikulovice. NE, 14.00: Sudkov - Písečná.

OFS Olomouc

Okresní přebor: SO, 14.00: Grygov – Štarnov, Přáslavice – Nová Hradečná, Horka nad Moravou – Blatec. NE, 14.00: Červenka – Hlubočky, Pňovice – Bohuňovice B, Střelice – Újezd, Chválkovice B – Lužice, Šumvald – Příkazy.

III. třída: SO, 14:00: Město Libavá – Slavonín B, Nedvězí – Příkazy B, Nemilany – Štěpánov, Dlouhá Loučka – Hraničné Petrovice, Babice – Těšetice. NE, 14.00: Jívová – Drahanovice, Mladeč – Velký Újezd, Odrlice – Slatinice B.

IV. třída: SO, 14.00: Jiříkov - Drahlov.

OFS Přerov

Okresní přebor: SO, 14.00: Soběchleby - Potštát, Brodek u Přerova B - Troubky, Čekyně - Vlkoš, Skalička - Radslavice B, Lověšice - Horní Nětčice. NE, 14.00: Lipník nad Bečvou B - Říkovice, Bochoř - Všechovice B.

OFS Šumperk

III. třída, skupina A: SO, 14.00: Postřelmov B - Sudkov B.

OFS Jeseník

Okresní přebor: SO, 14.00: Černá Voda - St. Červená Voda.

HOKEJ

Tipsport extraliga: HC Olomouc – HC Motor České Budějovice (NE, 17.00).

Chance liga: LHK Jestřábi Prostějov – PSG Berani Zlín (SO, 17.00), HC Zubr Přerov – HC Frýdek-Místek (SO, 17.00)

1. liga žen: HC Uničov – HC Bobři Valašské Meziříčí (NE, 15.40).

BASKETBAL

Kooperativa NBL: BK Redstone Olomoucko – BK Opava (NE, 18.00).

Na Opavu poprvé pod novým koučem. Podaří se Olomoucku překvapit favorita?

1. liga mužů: Basketbal Olomouc – BK Vividbooks Pardubice (PÁ, 19.00).

Středomoravská liga mužů: TJ OP Prostějov – TJ Postřelmov (PÁ, 18.00), BK Lipník n. B. - TBS Sokol Přerov (PÁ, 19.30), SK UP Olomouc B – TJ Šumperk (PÁ, 20.15).

VOLEJBAL

UNIQA extraliga žen: VK UP Olomouc – TJ Sokol Frýdek-Místek (SO, 17.00), Volejbal Přerov – VK Šelmy Brno (SO, 19.00).

VIDEO: Na výhru čekaly 22 měsíců! Přerovské volejbalistky porazily Šternberk

HÁZENÁ

1. liga mužů: Litovel – Šťáhlavy (SO, 17.00), Velká Bystřice – Náchod (SO, 17.30).

2. liga mužů: Kostelec n. H. - Újezd u Brna (NE, 10.30), HBC Olomouc – Sokol II Prostějov (NE, 16.00).

FLORBAL

Národní liga mužů: FBC Hranice – Asper Šumperk (NE, 15.30).

Divize mužů: Fbc Šternberk – FBC ZŠ Uničov (SO, 18.00).

VODNÍ PÓLO

1. liga mužů: SK UP Olomouc – SK Slavia Praha (SO, 12.45), SK UP Olomouc – Stepp Praha (SO, 16.55).

Vodní pólisté vstoupí do ligy. V poháru brali bronz, žáci první místo!

KUŽELKY

1. liga mužů: KK Zábřeh – KK SDS Sadská (SO, 15.30).

2. liga žen: KK Šumperk – SK Baník Ratíškovice (SO, 9.30).

MODERNÍ GYMNASTIKA

Oblastní přebor: Kategorie dvojic, trojic a společných skladeb se utká v sobotu od 12.30 v hale Start Přerov (bývalá tenisová hala Spartaku).

Creative Caps Cup 2022: Již 17. ročník závodu ve společných skladbách dvojic a trojic je na programu v neděli od 9 hodin v hale Start Přerov.