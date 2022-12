Nuda v Brně. Bitvu Mory s Kometou rozhodl jediný proměněný nájezd

Chance liga: Prostějov – Třebíč (SO, 17.00), Šumperk – Pardubice B (SO, 17.00).

Liga juniorů: Přerov – Písek (NE, 17.00).

Extraliga dorostu: Olomouc – Kometa Brno (PÁ, 13.00), Šumperk – Přerov (PÁ, 17.30), Šumperk – Kometa Brno (SO, 13.15), Olomouc – Přerov (SO, 14.15).

FOTBAL

Přípravné utkání: Sigma Olomouc - Kvítkovice (PÁ, 11.00). Hrát se bude podle počasí na hřišti číslo 2 na Andrově stadionu nebo na umělé trávě v Řepčíně.

Tipsport liga: Sigma Olomouc – Skalica (SO, 13.00, Prostějov).

FUTSAL

1. liga mužů: Olomouc – Liberec (NE, 19.30, hala UP Olomouc).

Charitativní utkání týmů osobností Děti dětem: Mikulášování pro mládež Sigmy Olomouc a spřátelené týmy (SO, 9.00). Utkání tým Romana Hubníka – tým Davida Rozehnala (SO, 16.00, hala UP Olomouc).

VOLEJBAL

UNIQA extraliga žen: Prostějov – Olymp Praha (SO, 17.00), Šternberk – Frýdek-Místek (SO, 17.00).

HÁZENÁ

Extraliga mužů: Hranice – Kopřivnice (SO, 17.30).

1. liga mužů: Velká Bystřice – Jičín B (SO, 17.30).

1. liga žen: SKUP Olomouc – Bohunice (NE, 17.00).

2. liga mužů: Prostějov – Újezd u Brna (SO, 16.00), HBC Olomouc – Ivančice (SO, 17.00), Kostelec n. H. - Holešov (NE, 10.30).

BASKETBAL

1. liga mužů: Basketbal Olomouc – BC Vysočina (PÁ, 19.00).

Středomoravská liga mužů: TJ Šumperk – BK Dukla Olomouc (PÁ, 20.00), TBS Sokol Přerov – TJ Sigma Hranice (PÁ, 20.45).

FLORBAL

Národní liga mužů: Hranice – Rožnov p. R. (SO, 17.00).

HOKEJBAL

2. liga mužů: Přerov – Karviná B (NE, 10.00).

VODNÍ PÓLO

1. liga mužů: Přerov – Olomouc (SO, 18.00), Přerov – Kometa Brno (NE, 10.00).

PLOUTVOVÉ PLAVÁNÍ

Mikulášský pohár: SO (10.00, Plavecký areál Přerov).

FITNESS

Memoriál Jindřicha Šejby: Závody ve fitness dětí a juniorek je na programu v sobotu od 11 hodin v tělocvičně ZŠ J. A. Komenského v Přerově-Předmostí.

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA

Vánoční akademie TJ Sokol Šternberk: SO (15.00, sokolovna Šternberk).

KUŽELKY

1. liga žen: Přerov – Jihlava (NE, 9.30).

2. liga mužů: Olomouc – Rychnov n. Kn. (SO, 10.00).

2. liga žen: Šumperk – Olomouc (SO, 9.30).