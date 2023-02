FOTBAL

Přípravné zápasy: Prostějov - Uničov (SO, 10.00), Dolany - Bělotín (SO, 9.00 - UT Hranice), Mohelnice - Rapotín (SO, 9.00), Šternberk - Kozlovice (SO, 10.00), Šumperk - Letohrad (SO, 11.00), Zábřeh - Loštice (SO, 11.00 - UT Mohelnice), Litovel - Postřelmov (SO, 13.00 - UT Mohelnice), Lipník nad Bečvou - Beňov (SO, 15.00, UT Lipník), HFK Olomouc - Konice (SO, 15.00), Velké Losiny - Bludov (SO, 15.00 - UT Šumperk), Lipová - Určice (SO, 15.00 - UT Prostějov), Těšetice - Jiříkov (SO, 17.00 - UT Uničov), Červenka - Haňovice (NE, 11.00 - UT Uničov), Velká Bystřice - Kostelec (NE, 17.00 - UT HFK Olomouc), Loštice C - Rovensko (NE, 17.00 - UT Mohelnice)