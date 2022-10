Doma se ale také představí basketbalisté Olomoucka, házenkářky Zory či házenkáři Cementu Hranice. No a o vyšší soutěž zabojují nohejbalisté v Prostějově a Přerově. Je z čeho vybírat.

FOTBAL

FORTUNA:LIGA: Sigma Olomouc - Slavia Praha (NE, 19.00).

F:NL: Sigma Olomouc B - Slavia Praha B (PO, 15.00).

MSFL: NE, 10.15: Uničov - Baník Ostrava B. 14.30: Hranice Hodonín.

Divize E: SO, 15.00: HFK Olomouc - Kozlovice, Šternberk - Bzenec. NE, 15.00: Šumperk - Slavičín.

Krajský přebor: SO, 15.00: Želatovice – Lutín, Jeseník – Dolany, Mohelnice – Medlov. NE, 15.00: Čechovice – Brodek u Přerova, Bohuňovice – Litovel, Lipová – Rapotín, Kostelec na Hané – Zábřeh, Konice – Velké Losiny.

I. A třída, skupina A: SO, 15.00: Bludov – Maletín, Olomouc-Chomoutov – Lesnice, Libina – Loštice, Plumlov – Protivanov, Určice – Olešnice, Náměšť na Hané – Postřelmov. NE, 15.00: Troubelice – Paseka.

I. A třída, skupina B: SO, 15.00: Chválkovice – Hlubočky. NE, 15.00: Želatovice B – Bělotín, Beňov – Velká Bystřice, Dub nad Moravou – Nové Sady B, Kovalovice – Slavonín, HFK Olomouc B – Kralice na Hané, Bělkovice-Lašťany – Lipník nad Bečvou.

I. B třída, skupina A: PÁ, 16.15: Radslavice - Brodek u Prostějova. SO, 15.00: Klenovice – Tovačov, Hustopeče nad Bečvou – Újezdec, Horní Moštěnice – Vrchoslavice. NE, 10.00: Domaželice – Brodek u Prostějova, Ústí – Otaslavice. 15.00: Pivín – Opatovice, Radslavice – Pavlovice u Přerova.

I. B třída, skupina B: SO, 15.00: Mostkovice – Haná Prostějov. NE, 10.00: Černovír – Hněvotín. 15.00: Slatinice – Smržice, Šternberk B – Doloplazy, Hodolany – Kožušany, Haňovice – Zvole, Velký Týnec – Moravský Beroun.

I. B třída, skupina C: SO, 15.00: Oskava – Sudkov, Štíty – Bernartice, Jindřichov – Řetězárna, Velké Losiny B – Ruda nad Moravou, Písečná – Vikýřovice, Zlaté Hory – Žulová, Mikulovice – Bohdíkov.

OFS Olomouc

Okresní přebor: SO, 15.00: Grygov – Příkazy, Lužice – Nová Hradečná, Štarnov – Hlubočky B, Přáslavice – Bohuňovice B, Červenka – Pňovice. NE, 15.00: Střelice – Horka nad Moravou, Chválkovice B – Újezd, Šumvald – Blatec.

III. třída: SO, 10.30: Dlouhá loučka - Babice. 14.30: Odrlice - Příkazy B. 15.00: Slavonín B – Velký Újezd, Slatinice B – Štěpánov, Město Libavá – Hraničné Petrovice, Nemilany – Jívová. NE, 14.30: Mladeč – Drahanovice. 15.00: Nedvězí – Těšetice.

IV. třída: PÁ, 16.00: Lutín B - Jiříkov. SO, 15.00: Králová – Huzová, Moravská Huzová – Mladějovice. NE, 15.00: Drahlov – Hodolany B, Doloplazy B – Jiříkov, Střeň – Lutín B, Náklo – Hnojice.

OFS Prostějov

II. třída: SO, 15.00: Olšany – Brodek u Konice, Nezamyslice – Kostelec na Hané B, Vrahovice – Určice B. NE, 15.00: Němčice nad Hanou – Držovice, Plumlov B – Vícov, Přemyslovice – Dobromilice, Výšovice – Kralice na Hané.

III. třída, skupina A: NE, 15.00: Pavlovice – Bedihošť, Želeč – Čechy pod Kosířem, Biskupice – Otaslavice B, Tištín – Čechovice B.

III. třída, skupina B: SO, 15.00: Hvozd – Jesenec-Dzbel, Luká – Kladky, Konice B – Brodek u Konice B. NE, 15.00: Vilémov – Ptení, Protivanov B – Zdětín.

OFS Přerov

Okresní přebor: SO, 15.00: Brodek u Přerova B – Lipník nad Bečvou B, Všechovice B – Radslavice B. NE, 10.00: Soběchleby – Čekyně. 15.00: Potštát – Bochoř, Troubky – Skalička, Vlkoš – Lověšice, Říkovice – Horní Nětčice.

Okresní soutěž: SO, 15.00: Polkovice – Černotín, Kozlovice B – Lobodice. NE, 15.00: Křenovice – Stará Ves, Tovačov B – Dukla Hranice, Horní Moštěnice B – Jezernice.

OFS Šumperk

Okresní přebor: SO 15.00: Zábřeh B - Jestřebí, Rapotín B - Dubicko, Nový Malín - Úsov, Leština - Juventus Mohelnice, Staré Město - Šumperk B. NE 15.00: Loštice B - Petrov-Sobotín, Palonín - Bratrušov.

III. třída, skupina A: SO, 15.00: Brníčko – Písařov, Rovensko – Hrabišín, Malá Morava – Libina B. NE, 13.00: Jedlí - Sudkov B. 15.00: Postřelmov B – Hanušovice.

III. třída, skupina B: NE, 10.00: Olešnice B – Lesnice B. 15.00: Krchleby – Mohelnice B, Lukavice – Loštice C, Moravičany – Podolí.

OFS Jeseník

Okresní přebor: SO, 15.00: Vápenná – St. Červená Voda, Lipová-lázně – Bernartice B, Supíkovice – Vidnava, Velká Kraš – Velké Kunětice, Javorník – Černá Voda.

HOKEJ

Tipsport extraliga: HC Olomouc – Rytíři Kladno (NE, 16.45).

Kohoutí pětka měsíce: Kdo doplnil fantoma Konráda?

Chance liga: HC Zubr Přerov – PSG Berani Zlín (SO, 17.00), LHK Jestřábi Prostějov – HC Baník Sokolov (SO, 18.00).

HÁZENÁ

MOL Liga žen: DHC Zora Olomouc – Iuveta Michalovce (SO, 17.30).

Chance Extraliga mužů: TJ Cement Hranice – HC Dukla Praha (SO, 17.30).

1. liga žen: SK UP Olomouc – TJ Sokol Kobylisy II (NE, 17.00).

2. liga mužů: Sokol II Prostějov – TJ Sokol Kostelec n. H. (SO, 17.30), HBC Olomouc 1966 – SK Kuřim (NE, 16.00), SK Žeravice – Fatra-Slavia Napajedla (NE, 17.00).

FOTO: Žeravice vzdorovaly brněnským favoritům statečně, překvapení se ale nekoná

2. liga žen: Velká Bystřice – Lesana Zubří (NE, 15.30).

BASKETBAL

Kooperativa NBL: BK Redstone Olomoucko – Královští Sokoli (SO, 18.00).

Ani proti nováčkovi to nevyšlo. Olomoucko si tak z Prahy odváží vysokou porážku

1. liga mužů: Basketbal Olomouc – Snakes Ostrava (PÁ, 19.00).

1. liga žen: SK UP Olomouc – HB Aritma (SO, 18.00), SK UP Olomouc – USK Praha B (NE, 10.00).

FLORBAL

Národní liga mužů: FBC Přerov – TJ Slovan Havířov (SO, 18.00), FBC Hranice – Spartak Pelhřimov (NE, 17.00).

NOHEJBAL

Baráž o extraligu mužů: TJ Sokol I Prostějov – TJ Plazy (NE, 15.00).

Baráž o 1. ligu mužů: TJ Spartak MSEM Přerov – PKS Okna Žďár nad Sázavou (NE, 14.00).

HOKEJBAL

2. liga mužů: HBC Přerov – HBC Enviform Třinec (NE, 10.00).

ATLETIKA

Krajské přebory ve vícebojích: V Přerově od pátku 15.30 do sobotního poledne. Od dospělých kategorií po starší žactvo.

VESLOVÁNÍ

Žabácké závody a oslava 90 let veslování v Přerově: Závody jsou na programu v sobotu od 8 hodin v přerovské loděnici. Následovat bude od 13 hodin doprovodný program k výročí založení oddílu.

FOTO: Veslování v Přerově slaví devadesát! Podívejte se do historie