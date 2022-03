Prostějov čeká první zápas doma, vrací se pilíř obrany

MSFL: Sigma Olomouc B - Slovácko B (NE, 10,15).

Krajský přebor: Lutín - Lipová (NE, 15.00).

1. kolo Krajského poháru: Dobromilice - Olešnice (SO, 14.00 - UT Konice).

Přípravná utkání: Nové Sady - Šumperk (SO, 10.00), Jeseník - Albrechtice (SO, 11.00), Ústí - Bystřice p. H. (SO, 14.00), Šternberk – Rýmařov (SO, 15.00), Střelice - Libina (SO, 15.00 - UT Uničov), Zábřeh - Troubelice (SO, 15.00), Rapotín - Bohdíkov (SO, 16.00 - UT Šumperk), Želatovice - Čechovice (SO, 18.00 – Prostějov), Mohelnice - Litovel (NE, 11.00), Velké Losiny - Nové Sady B (NE, 13.00 - UT Mohelnice), Střeň - Hr. Petrovice (NE , 15.00 - UT Uničov), Brodek u Př. - Hlubočky (NE, 17.00 - UT Holice).

Hokej

Chance liga, play-down: Draci Pars Šumperk – HC Slovan Ústí nad Labem (NE, 17.00).

Série srovnána! Druhý zápas Draků v Ústí rozhodl gól Dávida Kohúta

Extraliga juniorů: HC Olomouc – HC AZ Havířov (SO, 12.00).

1. liga žen: HC Uničov – Rytířky Blansko (NE, 10.45).

Házená

Extraliga mužů: TJ Cement Hranice – SKKP Handball Brno (SO, 18.00).

Cementáři ve Frýdku promrhali tříbrankové vedení. Trestuhodné, řekl kouč

MOL Liga žen: DHK Zora Olomouc – DBK Baník Most (SO, 17.30).

1. liga mužů: Tatran Litovel – Handball PSG Zlín (SO, 17.00).

2. liga mužů: SK Žeravice – Házená Uničov (SO, 18.00), Kostelec na Hané – TJ Sokol Velké Meziříčí (NE, 10.30), HBC Olomouc 1966 – TJ Holešov (NE, 18.00), Litovel junioři – TJ Rožnov pod Radhoštěm (NE, 18.00).

2. liga žen: SK Žeravice – Lesana Zubří (SO, 16.00).

Volejbal

Extraliga žen: VK Prostějov – VK Šelmy Brno (SO, 17.00).

Florbal

Divize mužů, play-up: FBC Mohelnice – FBC Přerov (SO, 19.30 a NE, 18.00).

Plná hala hnala florbalisty za postupem. Série je vyrovnaná

Stolní tenis

2. liga žen: SK Přerov – Hodonín D (SO, 10.00), SK Přerov – Moravský Krumlov C (SO, 15.00).

Basketbal

2. liga mužů: TJ Šumperk – SK Renocar Podolí (SO, 18.00), TJ Šumperk – SK Žabovřesky (NE, 11.00).

Hokejbal

2. liga mužů: HBC Přerov – HBC Enviform Třinec (NE, 10.00)

Kuželky

1. liga mužů: KK Zábřeh – TJ Lokomotiva Trutnov (SO, 15.30).

1. liga žen: TJ Spartak Přerov – KK Slavia Praha (SO, 11.30).

2. liga mužů: TJ Spartak Přerov – TJ Sokol Husovice B (SO, 9.00).

2. liga žen: HKK Olomouc – TJ Centropen Dačice (SO, 10.00), KK Šumperk – KK Vyškov (SO, 13.00).

Běh

Zubr Grymovská desítka: Tradiční závod startuje u Obecní stodoly v Grymově v sobotu v 11 hodin.

Jarní kiosk: Memoriál Jiřího Schröttera startuje v neděli v 11 hodin na kiosku ve Šternberku.