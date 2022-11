F:NL

PÁ, 17.00: Sigma Olomouc B – Vysočina Jihlava.

KFS Olomouc

Krajský přebor

SO, 14.00: Kostelec – Želatovice, Litovel – Mohelnice, Rapotín – Čechovice, Zábřeh – Brodek, Velké Losiny – Medlov, Lutín – Dolany. NE, 14.00: Bohuňovice – Konice, Lipová – Jeseník.

OFS Olomouc

Okresní přebor

SO, 11.30: Příkazy – Červenka. 12.30: Hlubočky B – Horka nad Moravou. 14.00: Grygov – Chválkovice B, Štarnov – Šumvald, Lužice – Přáslavice, Nová Hradečná – Střelice, Újezd – Pňovice, Blatec – Bohuňovice B.

III. třída

SO, 14.00: Slatinice B – Nedvězí, Slavonín B – Mladeč, Příkazy B – Nemilany, Velký Újezd – Dlouhá Loučka, Štěpánov – Babice, Hraničné Petrovice – Jívová, Těšetice – Drahanovice. NE, 14.00: Odrlice – Město Libavá.

OFS Jeseník

Okresní přebor

Černá Voda – St. Červená Voda.

HOKEJ

Krajská liga mužů Moravskoslezského kraje: HC Uničov – MHK Slovan Orlová

Liga juniorů: Šumperk – Přerov (PÁ, 19.00).

VOLEJBAL

UNIQA extraliga žen: Olomouc – Olymp Praha (SO, 17.00), Prostějov – Olomouc (NE, 17.00), Šternberk – Liberec (NE, 17.00).

HÁZENÁ

2. liga mužů: Žeravice – Rožnov pod Radhoštěm (NE, 15.00).

2. liga žen: Žeravice – Bohumín (SO, 17.00).

BASKETBAL

1. liga mužů: Orli Prostějov – Vysočina (PÁ, 19.00).

2. liga mužů: UP Olomouc – Karviná (SO, 19.00), UP Olomouc – Hladnov Ostrava (NE, 11.00)

Středomoravská liga mužů: Šumperk – OP Prostějov (PÁ, 20.00), Přerov – UP Olomouc B (PÁ, 20.45).

FLORBAL

Extraliga žen: FBS Olomouc – Tigers Start98 (NE, 15.00).

Národní liga mužů: FBC Přerov – FBC Hranice (SO, 18.00), Asper Šumperk – Pelhřimov (SO, 19.00).

1. liga žen: FBC Přerov – Dobruška (SO, 15.00), FBC Přerov – Rtyně v Podkrkonoší (NE, 14.00).

Divize mužů: Mohelnice – Znojmo (PÁ, 19.30), Uničov – Krnov (SO, 15.30), FBS Olomouc – Třinec (NE, 18.00).

STOLNÍ TENIS

1. liga žen: Přerov – Moravský Krumlov B (SO, 10.00), Přerov – Ostrov H. Brod B (SO, 15.00).

HOKEJBAL

2. liga mužů: Přerov – Warriors Havířov (NE, 10.00).

KOLOVÁ

Velká cena Přerova: Odehraje se v sobotu od 9.30 za účasti RSV Zscherben, Sokol Zlín, MO Svitávka, Pankrác, Milo Olomouc a Spartak Přerov v přerovské sokolovně.

Český pohár žáků (NE, 9.00, sokolovna Přerov)

VODNÍ PÓLO

Intercup 2022: Reprezentační výběry U15 z Česka, Polska a Rakouska budou soupeřit o víkendu v přerovském bazénu. Rakousko – Polsko (SO, 9.00), Česko I – Česko II (SO, 10.30), Česko I – Polsko (SO, 17.00), Česko II – Rakousko (SO, 18.30), Česko II – Polsko (NE, 9.00), Česko I – Rakousko (NE, 10.30). Medailový ceremoniál v neděli ve 12 hodin.

KUŽELKY

1. liga mužů: Přerov – Rosice (SO, 11.30).

1. liga žen: Přerov – Rosice (SO, 14.00).

2. liga mužů: Olomouc – Chvalíkovice (SO, 10.00).

2. liga žen: Zábřeh – Olomouc (SO, 15.30), Šumperk – Husovice (SO, 9.30).

KRASOBRUSLENÍ

Memoriál Pavla Romana: 27. ročník se uskuteční v Olomouc od pátku do neděle. V sobotu startuje program v 9 hodin, v neděli o půl hodiny později.

