Prostějov – Sparta B (SO, 16.00)

Divize E

SO, 15.00: Nové Sady – Šumperk, Přerov – Šternberk. NE, 15.00: Všechovice – HFK Olomouc.

KFS Olomouc

Krajský přebor

SO, 10.00: Lutín – Konice. 15.00: Rapotín – Litovel. NE, 15.00: Čechovice – Bohuňovice, Brodek u Přerova – Mohelnice, Medlov – Jeseník, Dolany – Želatovice, Velké Losiny – Kostelec na Hané, Zábřeh – Lipová.

I. A třída, skupina A

SO, 12.30: Postřelmov – Určice. 15.00: Náměšť na Hané – Bludov, Protivanov – Libina, Loštice – Olomouc-Chomoutov. NE, 15.00: Lesnice – Maletín, Olešnice – Troubelice, Paseka – Plumlov.

I. A třída, skupina B

SO, 15.00: Bělotín – Chválkovice, Hlubočky – Bělkovice-Lašťany, Lipník nad Bečvou – Kralice na Hané. NE, 10.00: Nové Sady B – Beňov. 15.00: Velká Bystřice – Želatovice B, Kovalovice – HFK Olomouc B, Slavonín – Dub nad Moravou.

I. B třída, skupina A

SO, 15.00: Otaslavice – Domaželice, Újezdec – Tovačov. NE, 10.00: Opatovice – Ústí. 15.00: Brodek u Prostějov – Hustopeče, Radslavice – Klenovice, Pavlovice u Přerova – Horní Moštěnice, Vrchoslavice -Pivín.

I. B třída, skupina B

SO, 15.00: Moravský Beroun – Haňovice, Zvole – Hodolany, Smržice – Hněvotín. NE, 15.00: Kožušany – Mostkovice, Haná Prostějov – Šternberk B, Doloplazy – Slatinice, Velký Týnec – Černovír.

I. B třída, skupina C

SO, 14.00: Bernartice – Sudkov. 15.00: Mikulovice – Oskava, Bohdíkov – Zlaté Hory, Řetězárna – Štíty, Vikýřovice – Velké Losiny B. NE, 14.30: Žulová – Písečná. 15.00: Ruda nad Moravou – Jindřichov.

OFS Olomouc

Okresní přebor

SO, 15.00: Horka nad Moravou – Červenka, Pňovice – Přáslavice, Blatec – Chválkovice B. NE, 10.15: Hlubočky B – Lužice. 15.00: Nová Hradečná – Příkazy, Újezd – Štarnov, Bohuňovice B – Šumvald, Střelice – Grygov.

III. třída

SO, 15.00: Dlouhá Loučka – Odrlice, Babice – Nemilany, Těšetice – Město Libavá, Hraničné Petrovice – Slatinice B, Štěpánov – Slavonín B. NE, 15.00: Velký Újezd – Příkazy B, Jívová – Mladeč, Drahanovice – Nedvězí.

IV. třída

SO, 15.00: Náklo – Králová, Mladějovice – Huzová, Jiříkov – Drahlov. NE, 15.00: Hodolany B – Moravská Huzová, Hnojice – Střeň, Lutín B – Doloplazy B.

OFS Prostějov

II. třída

SO, 15.00: Kostelec na Hané B – Olšany, Držovice – Vrahovice. NE, 15.00: Určice B – Kralice na Hané, Brodek u Konice – Plumlov B, Vícov – Němčice nad Hanou, Přemyslovice – Výšovice, Dobromilic – Nezamyslice.

III. třída, skupina A

SO, 15.00: Bedihošť – Pavlovice, Čechovice B – Tištín. NE, 15.00: Čechy pod Kosířem – Želeč, Otaslavice B – Biskupice.

III. třída, skupina B

SO, 15.00: Zdětín – Kladky, Konice B – Luká, Brodek u Konice B – Jesenec-Dzbel. NE, 15.00: Vilémov – Hvozd, Ptení – Protivanov B.

OFS Přerov

Okresní přebor

SO, 15.00: Lověšice – Troubky, Skalička – Potštát, Radslavice B – Říkovice. NE, 10.00: Všechovice B – Soběchleby. 15.00: Horní Nětčice – Vlkoš, Bochoř – Brodek u Přerova B, Lipník nad Bečvou B – Čekyně.

Okresní soutěž

SO, 15.00: Kozlovice B – Polkovice, Dukla Hranice – Bezměrov B, Stará Ves – Černotín. NE, 10.00: Jezernice – Tovačov B. 15.00: Lobodice – Horní Moštěnice B.

OFS Šumperk

Okresní přebor

SO 14.30: Leština – Šumperk B. 15.00: Nový Malín – Palonín, Úsov – Rapotín B, Petrov-Sobotín – Staré Město. NE 15.00: Dubicko – Zábřeh B, Jestřebí – Loštice B, Juventus Mohelnice – Bratrušov.

III. třída, skupina A

SO, 15.00: Postřelmov B – Sudkov B, Hanušovice – Malá Morava, Libina B – Rovensko, Písařov – Jedlí. NE, 15.00: Hrabišín – Brníčko.

III. třída, skupina B

SO, 15.00: Líbivá – Moravičany, Mohelnice B – Olešnice B. NE, 15.00: Podolí – Lukavice, Loštice C – Krchleby.

OFS Jeseník

Okresní přebor

SO, 15.00: Javorník – Vápenná, Černá Voda – Velká Kraš, Velké Kunětice – Supíkovice, Bělá – Lipová-lázně. NE, 11.15: Bernartice B – St. Červená Voda.

HOKEJ

Tipsport extraliga: HC Olomouc – HC Vítkovice Ridera (NE, 17.00)

Chance liga: LHK Jestřábi Prostějov – Draci Pars Šumperk (SO, 17.00), HC Zubr Přerov – HC Dynamo Pardubice B (SO, 17.00)

Extraliga juniorů: HC Olomouc – Mountfield HK (PÁ, 17.30), HC Olomouc – HC Dynamo Pardubice (SO, 12.00).

HÁZENÁ

Chance extraliga mužů: TJ Cement Hranice – Pepino SKP Frýdek-Místek (SO, 17.30).

1. liga mužů: Tatran Litovel – Tatran Bohunice (SO, 17.00), Velká Bystřice – I.HK Dvůr Králové (NE, 10.30).

2. liga mužů: TJ Kostelec n. H. – HBC Olomouc 1966 (NE, 10.30), Tatran Litovel junioři – TJ Rožnov p. R. (NE, 16.00).

BASKETBAL

Kooperativa NBL: BK Redstone Olomoucko – Geosan Kolín (SO, 18.00, SH Gymnázia Olomouc).

FLORBAL

Národní liga mužů: Asper Šumperk – FBC MSEM Přerov (SO, 19.00).

Divize mužů: FBS Olomouc – FBC ZŠ Uničov (NE, 17.00).

STOLNÍ TENIS

1. liga žen: SK Přerov – SKST Plus Hodonín C (SO, 10.00), SK Přerov – TTC MS Brno (SO, 15.00).

2. liga mužů: SK Přerov – TJ Sokol Borová (SO, 17.00), SK Přerov – TTC MS Brno B (NE, 10.00).

AMERICKÝ FOTBAL

Liga juniorů: Přerov Mammoths – ISMM Ostrava Steelers (NE, 14.00).

KUŽELKY

1. liga mužů: TJ Spartak Přerov – CB Dobřany Klokani (SO, 11.30).

1. liga žen: TJ Spartak Přerov – KC Zlín (SO, 14.00).

2. liga mužů: HKK Olomouc – TJ Sokol Vracov (SO, 10.00).

OSTATNÍ

Casia Excalibur Race: Překážkový OCR závod hradem Helfštýn je na programu v sobotu (start v 9 a 14 hodin). V pátek se běží noční varianta.

Bobr cup: Závod tříčlenných štafet, které se utkají v běhu, MTB a sjezdu na divoké řece, startuje v Litovli v sobotu ve 12 hodin.

Finálová část Moravské ligy BMX: Bikrosové závody na Šibeníku v Uničově se konají v sobotu i neděli. V sobotu startuje program v 10 hodin, v neděli o hodinu dříve.