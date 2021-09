2. liga žen: Šumperk – Husovice (SO, 9.30)

2. liga mužů: Přerov – MS Brno (SO, 9.00)

1. liga mužů: Zábřeh – Hořice (SO, 15.30)

1. liga mužů, čtvrtfinále play-off: Prostějov – Český Brod (SO, 14.00)

2. liga mužů: Šumperk Dietos – Tábor Foxes (SO, 15.00)

Divize mužů: FBC ZŠ Uničov – FBC TJ Sokol Frenštát p. R. (SO, 17.00), SK K2 Prostějov – Zlín Lions (SO, 18.00).

1. liga žen: FBC Přerov – TJ Znojmo Laufen (SO, 17.00), FBC Přerov – SK Jihlava (NE, 14.00)

Národní liga mužů: FBC Hranice – Snipers Třebíč (SO, 17.00)

1. liga mužů: Rokytnice – Čakovice (SO, 14.00), Rokytnice – Tymákov (NE, 10.30)

2. liga žen: SK Žeravice – TJ Sokol Karviná (SO, 16.00)

1. liga žen: SK UP Olomouc – Vršovice (NE, 17.00)

Extraliga mužů: TJ Cement Hranice – HBC Ronal Jičín (SO, 10.00)

Chance liga: HC Zubr Přerov – SC Kolín (SO, 17.00)

SO, 11.00: Sigma U19 – Plzeň U 19 (Řepčín)

SO, 10.00: Bernartice B – Bělá. 15.00: V. Kraš – Javorník. 16.00: Vápenná – St. Červená Voda, Lipová-lázně – V. Kunětice. NE, 13.00: Řetězárna B – Č. Voda.

SO, 16.00: Malá Morava – Šumperk B, Brníčko – Hanušovice. NE, 16.00: Libina B – Písařov, Jedlí – Rovensko.

SO, 16.00: Oskava – Lesnice B, Bratrušov – Staré Město. NE, 15.00: Jestřebí – Petrov-Sobotín. 16.00: Leština – Úsov, Hrabišín – Juventus Mohelnice, Rapotín B – Třeština, Dubicko – Loštice B.

SO, 15.00: Bochoř – Lobodice. 16.00: D. Hranice – Křenovice. NE, 15.00: Vlkoš – Polkovice. 16.00: H. Moštěnice B – Černotín, Brodek u Př. B – Tovačov B.

SO, 16.00: Lipník B – Prosenice, Potštát – Čekyně, Lověšice – Pavlovice u Př. NE, 10.00: Soběchleby – Stará Ves. 16.00: Všechovice B – H. Nětčice, Hustopeče – Skalička.

SO, 16.00: Zdětín – Kladky, Luká – Přemyslovice. NE, 15.00: Vilémov – Hvozd. 16.00: Čechy p. K. – Brodek u K. B.

SO, 16.00: Bedihošť – Výšovice, Brodek u PV B – Otaslavice B. NE, 16.00: Želeč – Pavlovice, Kostelec B – Biskupice,

SO, 16.00: Vrahovice – Tištín, Nezamyslice – Dobromilice, Držovice – Brodek u K, Určice B – Olšany. NE, 16.00: Ptení – Němčice n. H., Kralice B – Vícov, Plumlov B- Brodek u PV.

SO, 16.00: Nemilany – Libavá, Mladějovice – V. Újezd, Mor. Huzová – Hnojice, Doloplazy B – Štěpánov, Drahlov – Králová, NE, 15.00: Střeň – H. Loděnice.

SO, 15.30: Drahanovice – Štarnov. 16.00: Slavonín B – Jívová, Hr. Petrovice – Dlouhá Loučka, Nedvězí – Bouzov, Slatinice B – Příkazy B, Těšetice – Chválkovice B. NE, 14.30: Mladeč – Odrlice.

SO, 16.00: Přáslavice – Šumvald, Blatec – Horka. NE, 15.00: Střelice – Příkazy. 16.00: Bohuňovice B – Grygov, Pňovice – N. Hradečná, Újezd u Un. – Červenka, S. Hodolany – Lužice.

SO, 13.15: Bernartice – Sudkov. 15.00: Mikulovice – Zvole. 16.00: V. Losiny B – Písečná, Štíty – Bludov, Vikýřovice – Libina, NE, 14.30: Žulová – Jindřichov. 16.00: Ruda – Nový Malín.

I. B třída, sk. C

SO, 16.00 : Smržice – V. Bystřice. NE, 16.00: V. Týnec – Hněvotín, Haňovice – Mostkovice, Slatinice – Mor. Beroun, Doloplazy – Jesenec, Haná Prostějov – Šternberk B, Kožušany – Černovír.

SO, 16.00: Klenovice – Radslavice, Újezdec – Pivín. NE, 10.00: Ústí B – Želatovice B, Opatovice – Kovalovice. 16.00: Tovačov – Vrchoslavice, Troubky – Jezernice.

SO, 16.00: Dub nad Mor. – Hlubočky, NE, 10.00: N. Sady B – Protivanov. 16.00: 1. HFK B – Bělotín, Beňov – Slavonín, Čechovice – Kostelec, Lipník – Určice.

SO, 13.00: Postřelmov – Lesnice. 16.00: Bohdíkov – Olešnice, Chomoutov – Bělkovice, Náměšť – Chválkovice. NE, 16.00: Loštice – Troubelice, Konice – Paseka, Řetězárna – Maletín.

SO, 10.30: Mohelnice – Brodek u Př. 16.00: Litovel – Rapotín, Ústí – Zábřeh, Kralice – Bohuňovice, V. Losiny – Jeseník. NE, 16.00: Lipová – Šternberk, Dolany – Medlov, Lutín – Želatovice.

SO, 16.00:

SO, 17.00: Prostějov – Chrudim

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.