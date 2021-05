„Myslím, že jestli se to letos stihne a Blachowicze porazí, tak by měl MMA zápasník dostat poprvé ocenění pro sportovce roku,“ řekla ikona českého boje v kleci Karlos Vémola fanouškům na svém Instagramu.

Právě případná výhra nad polským šampionem v polotěžké váze (do 93 kg) by Procházkovi vynesla vysněný titul. A Polák si již na sociálních sítích o zápas řekl.

„Teď už je více než jasné, že to bude právě Jiří, kdo pošle Blachowicze do důchodu a budeme mít historicky prvního UFC šampiona v Československu. Po tom, co předvedl, už o tom pochybuje málokdo,“ myslí si Terminátor s tím, že doufá, že titulový zápas dostane Procházka od nejslavnější organizace světa co nejdříve.

„Je vidět, že se zlepšuje každým zápasem. Byla to naprostá pecka,“ uzavřel Karlos Vémola.