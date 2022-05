„Že se kluci odhlásili z turnaje? Přeji jim brzké uzdravení. Určitě jsem to nevnímal tak, že teď je to na mně a měl bych držet českou vlajku. Chtěl jsem samozřejmě vyhrát,“ mrzelo 134. hráče světa.

Ten měl být na prostějovské antuce velkým favoritem. Wesselse, který figuruje na 324. místě žebříčku ATP, navíc v dubnu přejel na stejném povrchu v úvodním kole challengeru v Portugalsku. Úterý ale nebylo Kolářovým den.

„Dnes jsem na něj nenašel správný recept. Byl lepší, hrál tady výborně. Hrál úplně jinou hru, než jsem čekal. Výborně servíroval, i když udělal nějakou dvojchybu, měl tam esa, tvořil si tlak i ze hry,“ ohlížel se 25letý Kolář.

Tsitsipas? I čtyřstý hráč má kvalitu

Pět dní nazpět přitom proti němu stál jiný soupeř. Světová čtyřka Stefanos Tsitsipas. Kolář s řeckou hvězdou v Paříži držel krok, padl 3:6, 6:7, 7:6 a 6:7 a dočkal se velkého uznání nejen od francouzského publika, ale také od soupeře.

„Bylo to skvělé srovnání. Jenom se mi potvrdilo, že ty rozdíly na žebříčku mezi hráči nejsou ve skutečnosti tak velké, jak si třeba veřejnost myslí. I třístý nebo čtyřstý hráč má dnes výtečnou kvalitu. Ne nadarmo jsou překvapení na každém turnaji,“ vysvětloval Kolář.

Role obrovského outsidera před zaplněným kurtem Suzanne Lenglenové, oproti tomu centrální dvorec v Prostějově a středobod nadějí fanoušků na UniCredit Czech Open. Kolář zažil během pár dnů dva rozdílné světy.

„Přepnout asi trošku bylo potřeba. Jak jsem se ale bavil i s tátou – Roland Garros už je za mnou. V tenise se nikdo neptá, co bylo. Člověk musí koukat dopředu, ten vlak jede pořád dál a člověk mu musí stačit,“ má Zdeněk Kolář jasno.

Před rokem v Prostějově došel do semifinále, letos tedy stejně jako v roce 2020 končí po prvním zápase. „Hlavu vzhůru. Trošku si odpočinu od těch dní, co byly, dobře potrénuju a vrátím se na kurty silnější,“ věří sympatický rodák z Bystřice nad Pernštejnem, kterého trénuje jeho otec Zdeněk.

Nyní už se tak aktuální česká trojka chystá na challenger do Bratislavy. A co účast na travnatém grandslamu? Protože na Wimbledonu se nebudou letos rozdávat body do světového žebříčku, účast na slavném podniku zvažuje. „Nevím, jestli hrát kvalifikaci, nebo pojedu radši někam na challenger. Ještě se rozhodnu,“ pokrčil rameny.

„Paříž se povedla, byl to super úspěch, ale už se musím koncentrovat na další dny a turnaje, abych se neustále zlepšoval a byl spokojen se svou hrou. Když bude dobrá, budou i výsledky,“ uzavřel Zdeněk Kolář.

Čeští fanoušci tak v úterý viděli alespoň postup domácího Víta Kopřivy (168.) přes Argentince Comesanu (306.) a cenný skalp Martina Krumicha (484.), který si poradil s Cuevasem (393.) z Uruguaye.

Ve 2. kole dvouhry se tak představí trojice Čechů, kterou doplňuje Dalibor Svrčina (203).

Veselý i Lehečka se v Prostějově odhlásili. Svrčina vyřadil obhájce

1. kolo dvouhry:

Ajdukovič (CRO, 230.) – Marozsán (HUN, 336.) 6:7(7), 6:7(4)

Díaz Acosta (ARG, 242.) – Atmane (FRA, 536.) 6:7(2), 6:1, 6:4

KOPŘIVA (168.) – Comesana (ARG, 306.) 6:3, 2:6, 6:3

Hassan (LIB, 314.) – Muller (FRA, 218.) 7:6(5), 6:3

Cuevas (URU, 393.) – KRUMICH (484.) 3:6, 6:4, 4:6

Miedler (AUT, 289.) – Andújar (ESP, 98.) 2:6, 6:3, 2:6

Erler (AUT, 467.) – Klein (SVK, 327.) 4:6, 0:6

KOLÁŘ (134.) – Wessels (GER, 324.) 3:6, 6:3, 2:6

Hemery (FRA, 339.) – Pokorný (SVK, 825.) 6:3, 6:2

Medjedovič (SRB, 453.) – Gomboš (SVK, 112.) 6:3, 3:6, 6:2