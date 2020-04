Naděje požárního sportu doposud absolvovaly na Šumpersku pouze podzimní a zimní část čítající čtyři závody, kdy posledním byla v polovině února dovednostní štafeta v Rohli.

„Ve všech kategoriích, tj. dospělých, dětí i dorostu se ruší soutěže pohárové, soutěže regionálních lig i jiné soutěže, prozatím do 30. června 2020,“ píše se k aktuální situaci na webu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Liga mladých hasičů měla pokračovat 18. dubna v Troubelicích požárním útokem CTIF a štafetou požárních dvojic.

Další rozpis čítal dvě akce v Bludově a jednu v Dolních Studénkách. Finále s celkovým vyhodnocením výsledků mělo proběhnout 23. května v areálu SHD Hrabová.

„Ponechává se však možnost pro Okresní sdružení hasičů zachovat ročník 2019/2020 v omezeném rozsahu, pouze do úrovně okresních kol v kategorii mladší i starší, popřípadě dorostu v termínu do 15. září 2020, nebude-li to v rozporu s jakýmkoliv aktuálním nařízením české vlády, ministerstev či příslušných krizových štábů,“ uvádí dále internetové stránky sdružení.

Na začátku července poté mělo v Zábřehu proběhnout Mistrovství České republiky v požárním sportu v kategorii dorostu, ale z důvodu pandemie bylo zrušeno.