Šumperští vzpěrači se po více než dvaceti letech vrátili do ligové soutěže. Mají za sebou 1. kolo 3. ligy mužů. V Brně – Obřanech se ve svém úvodním vystoupení prezentovali v sestavě Zbyněk Košťák, Matyáš Pik, Jan Jílek, Pavel Vykoukal, Tomáš Pliska a Ladislav Pliska čtvrtým místem.

Šumperští vzpěrači. Nahoře zleva: T. Pliska, L. Pliska, P. Vykoukal. Dole zleva: M. Pik, Z. Košťák, J. Jílek. | Foto: Deník/Michal Muzikant

„Pro všechny je to běžná soutěž, pro nás však ne. My ji vnímáme úplně jinak, protože je to první oficiální ligová soutěž, ve které dokázal šumperský oddíl postavit družstvo. A to po více než dvaceti letech,“ začal hodnotit vedoucí šumperského oddílu Tomáš Pliska.