Lucii Hradeckou a Lindu Noskovou dělí téměř dvacet let. Zkušená sedmatřicetiletá hráčka ověnčená grandslamovými tituly ve čtyřhře, pěti triumfy ve Fed Cupu či stříbrnou medailí z olympijských her vytvořila na dvou turnajích pár s tenistkou z nastupující generace Lindou Noskovou.

Jak k tomu došlo? Vše začalo před grandslamovým turnajem US Open, kdy se jí při turnaji v Torontu zranila parťačka Mirzaová.

„Volala, že US Open nestihne a já jsem na poslední chvíli řešila, s kým bych se mohla přepsat, abych se dostala do hlavní soutěže. Tak nějak jsem jela po listu přihlášených pod čarou a napadla nás s trenérem Linda. Známe jejího kouče Tomáše Krupu, tak jsme zjišťovali, co si o tom myslí,“ popisovala Hradecká.

Krupa kývl, a tak to bylo na Lindě Noskové. „Byla domluvená s někým jiným, ale byly asi osmé pod čarou, takže neměly moc šancí se dostat. Řekla, že do toho půjde, ale že musí napsat té parťačce,“ dodala Hradecká.

No a Nosková dobře udělala. V prvním kole jim totiž los přisoudil legendární sestry Williamsovy - Venus a Serenu. Právě Serena je idolem Lindy Noskové, která si tak po boku Lucie Hradecké připsala její cenný skalp. Kromě toho Hradecká vytáhla jednu úsměvnou historku: „Když jsme hrály poprvé v Americe a já jsem šla servírovat, tak ona si mi stoupla až do deblové uličky. Řekla jsem jí, Lindi, prosím tě, posuň se mi o dva krůčky na střed. Bylo to trošku vtipné, že jsem si na centr kurtu dirigovala parťačku, kam si má stoupnout. Ale hrálo se na největším kurtu, bylo tam plno fanoušků a zvládla to neskutečně.“

Nastupující generace

„Linda má vše před sebou. Bude se určitě více koncentrovat na dvouhru, ale čtyřhru určitě také zvládne, pokud zlepší volej a nebude se tolik bát. Je to všechno o odehraných zápasech,“ dodala hned Hradecká.

No a obdobná situace jako před turnajem v Americe nastala také před Agel Open v Ostravě. Mirzaová totiž zraněnou ruku nevyléčila a ukončila sezonu. Hradecká po sezoně končí kariéru, a tak ji nechtěla balit předčasně. Opět se tak obrátila na Noskovou.

„Nevěděla jestli bude hrát, protože vzhledem ke svému věku má omezený počet turnajů a musí se postarat o svůj žebříček dvouhry. Jsem ráda, že se nakonec dostala do kvalifikace. Hrálo se mi s ní dobře, na kurtu byla pohoda a sedly jsme si i mimo něj,“ potvrdila Hradecká.

Tu ještě do konce roku čekají dva deblové turnaje, které sehraje už bez Lindy Noskové. Nastupující generaci ale věří, přestože sama hrála v hodně úspěšné éře českého ženského tenisu.

„Budou se muset hodně snažit, aby naši laťku dotáhly. Máme výborné holky, jsem ráda, že je to baví a mají chuť hrát turnaje. Přijde mi, že je to čím dál těžší, ale začíná se to ustalovat do podobného stavu, jak to bylo před covidem. Stále to ještě není úplně ono, je těžší cestování… Ale holky mají plno elánu a doufám, že jim to vydrží a minimálně dotáhnou tu naši laťku. Škoda, že kluci se trošku ztrácí,“ uzavřela Lucie Hradecká.