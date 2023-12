„Přišlo nám to jako neotřelý nápad a rozhodli jsme se to vyzkoušet. Většina lidí si myslí, že to není ekonomicky dobrý tah, ale zatím to nehodláme měnit a budeme tento koncept dále testovat. Obecně se provozovat lyžařské středisko nevyplatí. Ztráty za sezonu se snažíme minimalizovat, zhodnotit to dokážeme po této sezóně,“ říká majitel Hanuš Beran.

V minulých letech dokonce bylo možné, aby se někteří jedinci vydali na vlek a následně po svahu dolů úplně zadarmo. To se ale touto sezonou mění a již to nepůjde. „Někteří lidé toho zneužívali, moc dobře víme, kteří to jsou a teď se jim to nepovede,“ hlásí Beran.

V předchozích sezonách totiž člověk přijel (ne)zaplatil a vesele si jezdil. Nyní však dostane dotyčný po zaplacení pásku, kterou umístí na viditelné místo. Bez ní jej vlekař nahoru nepustí. „V minulosti jsme je neměli, teď pásky mít budeme, každý den jiné,“ potvrdil Beran.

Na webu střediska, které se pyšní třemi sjezdovkami, stojí jasně, vstupné dobrovolné, dokud nebude zneužíváno. „V minulosti to lidé zneužívali, ale neměnili jsme to. Někteří přijeli s rodinou na týden, zaplatili padesát korun za celou rodinu a mysleli si, že to je v pořádku. Ale to byla menšina, většina lidí je slušných,“ říká Beran.

Podle něj zaplatí deset až patnáct procent návštěvníků podobnou sumu jako ve srovnatelných střediscích. Sedmdesát procent lidí pak menší sumu, ale pořád snesitelnou. A zbytek pak cenu směšnou.

„Jestli nám zaplatí tisíc korun nebo korunu, tak jej na vlek pustíme. Pokud se ale stane, že přijede tisíc lidí a zaplatí korunu, tak koncept změníme,“ říká jasně. „Prozatím se ale většinou chovali slušně. Řekli, nevíme, jak dlouho budeme lyžovat, není úplně hezky, dáme ti dvě stovky a když zůstaneme celý den, připlatíme. Je to hrozně individuální. V průměru ale platí polovinu toho, co ve srovnatelném středisku,“ dodává.

A kolik lidé zaplatili nejvíce? „Pamatujeme si v covidové sezoně, kdy jsme byli zavření, ale uklízeli jsme parkoviště, aby běžkaři mohli zaparkovat, tak nám tam někdo hodil pětistovku dobrovolně, nechtěli jsme nic. To byla jednoznačná podpora a řekli jsme si vau. Stalo se nám, že někdo hodil do kasičky 2000, ale nevíme, jestli člověk byl sám nebo platil za více lidí. Teď už to budeme registrovat přes dotykačku, takže budeme mít větší přehled,“ sdělil.

Klient číslo jedna jsou školy

Hlavním klientem Skiareálu Klepáčov však nejsou komerční lyžaři, ale školy. „Přes týden od pondělí do pátku se zaměřujeme na školy, aby měly veškerý servis. Komerční lyžaři a školy si na jiných svazích příliš nerozumí, komerčním vadí, že kvůli školám stojí fronty, školám zase, že komerční lyžaři jezdí rychle a ohrožují děti. Neznamená to však, že v týdnu nepustíme na vlek nikoho jiného než školy. Pokud k nám ale bude jezdit mnoho lidí, zavedeme nějaké jednotné vstupné, o víkendu však chceme zachovat dobrovolné“ popisuje Beran.

Školy mají dohodnuté jednotné vstupné na celý týden, které činí 980 korun na žáka. „Naším marketingovým cílem je, abychom byli nejlepší středisko zaměřené na školy,“ prozradil. Akce pro komerční lyžaře pak plánují v Klepáčově o víkendech, případně na večerních lyžováních, které budou uskutečňovat podle zájmu.

„O víkendech budeme pořádat testování různých typů lyží, specializujeme se zejména na vrcholné modely slalomek, ale k dispozici jsou i obyčejné lyže. Člověk může přijet, zaplatí jednotnou sumu za půjčení a pak vyzkoušet několik typů lyží a vybrat si, které mu sedí nejvíce. Je to dobré obzvláště, když si někdo chce koupit nové lyže,“ nastínil Beran.

Kromě toho se v jeho areálu budou první lednový víkend konat závody akrobatů a boulařů.

Ztráty? Dotujeme

Letošní sezona začala v Klepáčově večerním lyžováním 14. prosince. Následující víkend se rozjely vleky také přes den. Kvůli organizačním a ekonomickým věcem však naplno rozjede už třetí sezonu s konceptem dobrovolného vstupného až 26. prosince. Vyhodnocení přijde ale až po ní. „První sezonu nebylo co vyhodnocovat. Nový tým se učil od starého, jak se provozuje středisko. Nedělali jsme marketing, abychom neudělali přešlap. Minulou sezonu už jelo středisko plně pod vedením nového týmu, ale stále jsme nedělali marketing. Ztráta díky tomu byla velká. Nechtěli jsme si ale zkazit pověst, dokud se to nenaučíme. Máte jen jeden pokus. Tuhle sezonu již chceme dělat marketing a ukáže se, jestli má tenhle model smysl. Chceme to vyzkoušet, rád dělám věci jinak,“ pousmál se Hanuš Beran.

A jak je možné, že si může dovolit ztráty? „Je to koníček dotovaný z úplně jiné oblasti podnikání,“ uzavřel.