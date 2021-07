Závodník hájící barvy tamního atletického oddílu si domů přivezl dvě stříbra z hodu oštěpem a diskem, bronz pak bral ve vrhu koulí.

„Za ty medaile jsem nesmírně rád a celkově jsem s olomouckým závodem i konečnými výsledky spokojený. Jen škoda, že tam tentokrát nebyla taková mezinárodní konkurence,“ prozradil úvodem Deníku Dušan Ščambura.

I přestože však někteří jeho soupeři chyběli (především vinou covidové situace), čelil v hanácké metropoli výzvě protivníků z Mexika, Chorvatska či Slovenska.

Kouli následně na domácí půdě v Olomouci poslal do vzdálenosti 7,86 metrů, diskem hodil 22,46 a z oštěpu zapsal výkon 22,89 metrů.

„Byl to takový můj lepší střed, určitě mám na víc, ale třeba aktuální výsledek z oštěpu by mi stačil na prvenství v nedávné Zlaté tretře,“ uvedl dále populární šumperský sportovec.

V disku pak možná trochu doplatil na nervozitu při samotném závodě, neboť během tréninku byly jeho výkony zhruba o jeden a půl metrů lepší.

Do disciplíny ve vrhu koulí byl vzhledem k menší účasti nasazen do společné kategorie se závodníky s amputací.

„Tady to bylo těžké. Když to řeknu zjednodušeně, tak oproti mně mají o něco menší handicap a hází zkrátka dál. O to více si cením získané medaile,“ říká spokojeně Dušan Ščambura, který se tentokrát v Olomouci proslavil rovněž jako „kluk z plakátu“, když jeho fotografie dominovala oficiálnímu posteru k celé akci.

„Byl jsem tak rozvěšený po celé Olomouci,“ doplňuje se smíchem atlet, masér a šumperský zastupitel v jedné osobě.

Ani v následujících dnech potom nehodlá zahálet a už plánuje další atletické mítinky. Již tuto neděli by se měl představit v Novém Městě a poté se rozhoduje, zda zamíří na závody do Chorvatska či na domácí soustředění do Nymburku.

„Ještě se rozmýšlím, hlavně musím všechno skloubit s prací. Ale asi se přikloním k cestě do Nymburku, protože soustředění mi dá po stránce techniky a tréninku asi daleko víc než zmíněné Chorvatsko. Z něj bych navíc dojel zbytečně unavený po náročné cestě,“ dodal závěrem Dušan Ščambura, jehož letošním vrcholem následně budou Světové atletické hry, které proběhnou v průběhu října v Portugalsku.