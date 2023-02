Slezané se před duelem v podhůří Jeseníků mohli chlubit parádní bilancí, když v letošním ligovém ročníku pouze jedinkrát padli v základní hrací době. A tentokrát se museli sklonit podruhé, proti nováčkovi soutěže ze Šumperku.

Domácí celek navíc svého protivníka dlouho držel na uzdě a téměř čtyřicet minut druhému nejlépe skórujícímu týmu soutěže nedovolil ani gól.

FOTO: Na běžkách z Paprsku do Polska. Krásné počasí v týdnu vybízelo

Sám se naopak dostal do dvoubrankového trháku, když na úvodní trefu Asperu z prvního dějství navázali paradoxně sami hosté, když si v polovině hry dali smolný vlastní gól.

Dobře rozehrané střetnutí přesto ještě dostalo jiné obrátky. Možná pod dojmem náskoku Šumperk přenechal aktivitu Opavě, která nejprve těsně v závěru druhého dějství snížila a pět minut před koncem dokonce vyrovnala na 2:2.

Potom ale lídr tabulky pykal za nekázeň a jediné vyloučení tohoto klání dokázali domácí hráči potrestat.

Definitivní pojistku přidal při hře hostů bez brankáře trefou do prázdné klece Michal Šíma, jenž tímto zkompletoval svůj hattrick a po zásluze byl na domácí straně vyhlášen nejlepším mužem tohoto zápasu.

„Možná při nás stálo i trochu štěstí, ale i díky tomu jsme si splnili cíl, začít play off doma. Věřím, že vyřazovací boje budou pro naše fanoušky svátkem a do ochozů jich dorazí co nejvíce,“ dodal závěrem Jiří Trávníček.

Fotbalisté Litovle mají nového trenéra. Dvě posily daly přednost Olešnici

V základní části letošní národní ligy pak čeká celek Asperu už pouze jediný duel, když v neděli 19. února zajíždí do Třebíče.

Asper Šumperk – S.K. P.E.M.A. Opava 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 16. Šíma (Matěj), 31. vlastní (Malina), 56. Šíma (Trávníček), 60. Šíma (Matěj) – 39. Pavelek (Klimscha), 54. Klimscha (Kuběna). Rozhodčí: Kubala – Mik. Vyloučení: 0:1. Využití: 1:0. Diváci: 121.

Asper Šumperk: Byvan – Šíma, Pírek, Mannl, Paloušek, Hruban, Mrázek, Mondek, Trávníček, Kamler, Macák, Zapletal, Fleischmann, Kašpar, Harapát, Maixner, Matěj.