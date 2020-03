Potom ale zavládlo zklamání, protože je potkalo, stejně jako ostatní sporty, zastavení soutěže.

„V případě anulování ročníku to může mít vliv na kádr a sponzory,“ prozradil hrající trenér Asperu Ondřej Mrázek.

Jaká byla série s Vysokým Mýtem?

Byly to těžké zápasy, které nás prověřily. Bylo to pro nás komplikované i kvůli zraněním. Celou dobu jsme dotahovali a byla to pro nás zkouška ohněm. Když jsme ji zvládli, tak jsme byli zklamaní z přerušení soutěže.

Jak tuto situaci vnímáte?

Je to dost zvláštní. Všechny sportoviště musí být zavřené a je zákaz všech akcí. Nedá se nic dělat a musíme čekat. Dost nás to štve, protože jsme sezonu měli dobře rozjetou. Vnímáme to tak, že ať se stane cokoliv, tak to dost ovlivní její další průběh.

Momentálně netrénujete vůbec?

Všechno máme úplně zrušené. Někteří hráči se domlouvali, že by podnikli něco individuálně.

Může tato přestávka ohrozit klub finančně?

Chtěli jsme postoupit. Sezonu jsme měli povedenou. Posbírali jsme hodně bodů i herní projev byl dobrý. Hráči jsme sice všichni amatéři, ale kdyby to dopadlo tak, že bychom museli hrát znovu v této soutěži a sezona by se nepočítala, tak by to mohlo mít na některé hráče vliv. Nevím, jestli by pokračovali. Také na sponzory a podporu města by to mohlo mít vliv, protože jsme hráli o postup i v juniorech, kde jsme rovněž základní část vyhráli.

Jak čekáte, že se to vyřeší?

Nevím, jak se k tomu svaz postaví. Určitě se to nebude řešit jenom u nás, ale pevně doufám, že budeme mít šanci soutěž dohrát. Doufám, že se nám výsledky nebudou rušit. Bylo by to pro nás smutné a nepříjemné.

Zpátky k poslednímu zápasu s Vysokým Mýtem. Jaký byl?

Jednalo se o taktikou svázané utkání. Ani jeden tým nechtěl udělat chybu a oba si dávali pozor v obranné činnosti. Celý zápas jsme dokázali kontrolovat a zastavovat rychlé brejky Mýta, které měli fakt dobré. Měli jsme hodně šancí, ale dost jsme jich nedali. Tím jsme drželi soupeře v zápase. V závěru odvolali brankáře a dobře pro nás, že udělali brzo chybu a my jsme odskočili gólem do prázdné. Nakonec jsme vyhráli 6:2.

Berete tuhle pauzu jako nevýhodu, když jste zvládli takto těžkou sérii?

Na jednu stranu nám to uškodí, protože nám to vezme ten lauf a nadšení. Na druhou stranu někteří byli zranění a zápasový rozvrh byl náročný, takže ti a někteří starší hráči to určitě uvítají.