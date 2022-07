Hned první den světového šampionátu byl pro olomouckou kanoistiku fantastický. SK UP poslal do bojů čtyři hlídky a byly z toho čtyři zlaté medaile. Klára Kneblová se stala dvojnásobnou juniorskou mistryní světa. Česká děvčata ovládla hlídky U23 i juniorské na kajaku i singlu.

„Je to neskutečné. Závod na kánoi popravdě nebyl úplně nejlepší, udělaly jsme dost chyb, ale to, že nám to vyšlo na zlato, je úplně úžasné,“ hodnotila Klára Kneblová singlovou hlídku. Slavila také Tereza Kneblová.

Také o první individuální medaile z mistrovství světa juniorů a závodníků do 23 let se pro českou výpravu postarali zástupci olomouckého kraje. Konkrétně singlíři – stříbrný Michal Urban a bronzový Lukáš Kratochvíl, kteří v juniorské kategorii závodí prvním rokem a oba v Ivree zažívali svou premiéru.

Se záludnou a náročnou tratí si z českého pohledu nejlépe poradil šumperský rodák Urban, přestože na 11. brance zaznamenal dvouvteřinovou penalizaci, jež ho nakonec připravila o světový titul.

„Upřímně mě ten šťouch mrzí, ale druhé místo je na moje první mistrovství světa rozhodně dobré a jsem nad rámec spokojený. Trať byla těžší než v kvalifikaci, popravdě mi moc nesedla, ale zkusil jsem to urvat a vyšlo to,“ zhodnotil v cíli novopečený vicemistr světa, jenž nestačil pouze na Australana Marka Crosbeeho.

Na svou první juniorskou medaili na světovém šampionátu dosáhl také Lukáš Kratochvíl z SK UP Olomouc.

„Je to bezvadné, vůbec jsem nečekal, že se takto umístím hned první rok coby junior. První půlka jízdy byla fakt dobrá a povedla se mi, v té druhé jsem měl dvě zaváhání. Jednou jsem málem netrefil branku, ale naštěstí jsem tam dojel, poté jsem poslední dvě protivody podjel. Ale s výsledkem jsem opravdu spokojený,“ okomentoval Kratochvíl.

V kategorii singlířek měla česká výprava jako jediná trojnásobné zastoupení v elitní desítce, Češky však na medaili nakonec nedosáhly. Klára Kneblová šťouchla hned na první brance a ve spodní pasáži předvedla eskymácký obrat, čímž přišla o lepší umístění – i přesto z toho bylo solidní čtvrté místo.

„Popravdě s touto jízdou bych si vůbec nezasloužila medaili, takže mě ten malý odstup na třetí místo ani tolik nemrzí. To, co mě mrzí, je velká chyba ve spodní pasáži, ale co se dá dělat. Čtvrté místo je sice fajn, ale bylo by lepší, kdyby ta jízda byla dobrá. Na startu jsem kupodivu moc nervózní nebyla, ale hned od doteku na první brance jsem věděla, že ta jízda asi nebude úplně to, co bych si přála,“ přiznala loňská mistryně světa na kánoi, na níž nakonec skončila devátá, což hodnotila jako zklamání.

„Nevím, co k tomu říct. Jsem zklamaná, věřila jsem ve víc a nevyšlo to. Trať je velmi náročná a záludná jak fyzicky, tak psychicky. Hodně favoritům se to nepovedlo, někomu naopak ano – to tak zkrátka je. Na protivodě číslo 7 jsem bouchla bokem hlavy, v té chvíli jsem si řekla, že musím co nejvíc zariskovat a pak už se to sypalo,“ popsala závěrem Kneblová.