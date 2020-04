Připravuje akce, které se nemusí uskutečnit. Jaroslav Vašíček je však optimistou. A to navzdory tomu, že omezení v podobě zavřených hranic či prodloužení doby nošení roušek může jeho cyklistické plány zhatit.

Jaroslav Vašíček | Foto: Deník / Stanislav Heloňa

Sport se ale dere zpátky na scénu. Pomoci by mu mohly dvě tradiční akce na silnici konané z velké části na území Olomouckého kraje. Srpnová Czech Tour a zářijový Závod míru jezdců do 23 let. Podle Mezinárodní cyklistické unie (UCI) se mají od 1. července rozeběhnout menší závody, kalendář World Tour by měl odstartovat o měsíc později.