„Vzhledem k předchozím omezením jsme si dali na organizaci o to více záležet,“ začal organizátor Tomáš Pliska.

Na Tyršově stadionu se sešlo nakonec 21 soutěžících, což je nejvíce v historii. Ti se mezi sebou utkali v kategoriích do 15 let, do 18 let, mužích a veteránech ve čtyřech disciplínách – hod kettlebelem, benchpress. Dřepu s činkou a namotávání závaží na kolík.

Mezi jednotlivými pokusy se představily mažoretky z Rudy nad Moravou. „Využily příležitost a bylo vidět, že si svá vystoupení po dlouhé pauze užívají. Bylo to příjemné zpestření a ukázaly, že toho mí opravdu hodně,“ pokračoval Pliska.

V parném počasí předváděli soutěžící vyrovnané výkony. V dřepu s činkou padaly osobní rekordy, kdy dva účastníci dřepli 190 kilogramů. O konečném pořadí se rozhodovalo až v závěrečné disciplíně. „Tady se prokázal můj trénink. Zdánlivě se jednalo o jednoduché cvičení, ale nakonec tomu tak nebylo a jednotlivci s tím měli problémy,“ popisoval pozdější celkový vítěz Tomáš Pliska.

Jako cenu získal obrovský dort vážící 6,5 kg. „Ale co bych s ním dělal, sice mám sladké rád, ale bylo toho opravdu moc, takže jsem dal možnost ochutnat i soupeřům, divákům a mažoretkám. Bylo nás hodně, přesto mi ještě zbylo,“ usmíval se Pliska.

Původně podle propozic měla následovat ještě nepovinná soutěž v nadhozu ve dvou na jedné čince. „Ale vedro a pojídání dortu nás tak zmohlo, že vlastně ani nikomu nevadilo, že jsme ji nakonec vypustili,“ uzavřel Pliska.