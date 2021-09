„I přes nepříznivý výsledek je potřeba hledat to pozitivní. Ani za stavu 4:6 jsme nesložili zbraně a dokázali jsme zápas dotáhnout do prodloužení, byť v něm byli domácí úspěšnější a bod navíc je pro Vsetín zasloužený. Nicméně nic se neděje, soutěž bude dlouhá a ve hře je ještě přes šedesát bodů,“ doplnil Petr Matěj po úvodním mistrovském střetnutí letošního ročníku.

Jeho tým sice hned v úvodu zápasu stačil odpovědět vyrovnáním na rychlé vedení soupeře, jenže Valaši do první přestávky odskočili na 3:1.

„Domácí dobře bránili naši rozehrávku a když už jsme se dostali do střelecké pozice, Vsetín drtivou většinu pokusů zablokoval. Jejich brejky pak byly smrtící a domácím tam spadlo prakticky všechno, na co sáhli,“ konstatoval dále.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.