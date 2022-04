Nástup Šumperka do utkání byl raketový a po výborné práci obrany přetavil Šupola svůj 44 yardový běh po zachycení přihrávky soupeře v první touchdown střetnutí.

Následně pak Křenek zvýšil vedení na 7:0. Útok Hurricanes tak lehce nabídl Šumperku skórovat a ani v dalších minutách nic nenasvědčovalo tomu, že by měl protivník činit domácím větší problémy.

Naopak útok pod vedením Jana Kolaříka, stálicí na postu quarterbacka, se do soupeře zakousl s chutí a v polovině první čtvrtiny si připsal touchdown spolehlivým zachycením Kupka, který využil přihrávky svého hrajícího trenéra.

Ovšem potvrzující kop za jeden bod tentokrát úspěšný nebyl a stav tak zůstal 13:0. Do konce prvního dějství už ani jeden z týmů vážněji neohrozil koncovou zónu svého soupeře.

V úvodu druhé čtvrtiny se bodového zápisu dočkal i runningback Křenek, který předvedl v průběhu utkání několik povedených běhů a šikovně se dokázal uvolnit.

A když potom dostal nabídku ze vzdálenosti jednoho yardu, tak jí neodmítl a Dietos se mohli radovat z vedení 20:0, protože následný kop Křenek sám potvrdil.

Jedním z nejčastějších cílů domácího quarterbacka byl zkušený receiver Matěj Vrážel. Huriccanes ovšem nesložili zbraně a vrátili se do zápasu dlouhým během Ulricha, který si našel místo mezi domácími obránci a doběhl si pro touchdown měřící 64 yardů.

Potvrzující kop za jeden bod tak korigoval skóre na 7:20 z pohledu hostů. Touto akcí jako kdyby Jičín zaskočil hostitele z podhůří Jeseníků a postupně se začal dostávat zpět do utkání a nacházet tempo svých útočných akcí.

Bohužel to samé se nedalo říct o šumperském útoku, který naopak marně hledal cestu dopředu, což náramně vyhovovalo hostům, kteří zvláště pak běhy aktivního Ulricha provětrávali obranu Dietos, která trávila stále více času na hřišti.

I přes dvě zachycené přihrávky obranou Šumperka neodradilo Jičín od toho, aby kromě běhových akcí občas potrápil své hostitele také přihrávkami vzduchem, z nichž některé našly své cíle.

V závěrečné části střetnutí Hurricanes postupně dokázali přejít hřiště až k domácí endzóně, ale v klíčovém okamžiku si podruhé v utkání připsal interception Šupola, který utekl všem dotírajícím hráčům a zastavil se až v koncové zóně Jičína. Jeho touchdown měřil úctyhodných 79 yardů!

Křenek bez nejmenších problémů proměnil následný kop a stav byl 27:7. Dvacetibodový polštář vnesl definitivní uklidnění do domácích řad.

Hurricanes ještě ale dokázali odpovědět a tentokrát se jim podařilo překonat defenzivní val Dietos pasovým pokusem na jehož konci se z touchdownu radoval Tobolka.

Následný kop za jeden bod byl zblokován a stav zůstal 13:27 z pohledu hostů. Už se zdálo, že bude finální, ale domácí útok ještě nechal rozjásat hlasivky fanoušků Dietos, když v koncové zóně zachytil touchdown nováček Křepský. Kopem už pak Šumperk dal pouze razítko na konečný výsledek.

Šumperk Dietos – Jičín Hurricanes 34:13 (13:0, 7:7, 0:0, 14:6)

Ohlas po utkání:

Jan Kolařík (hlavní trenér Dietos): „První zápas v sezóně je vždy specifický. Celé to dnes bylo nervózní a plné chyb. A jelikož jsem přísný trenér a perfekcionista, tak jsem spíše více nespokojen, než spokojen. I sami hráči si jsou vědomi, že příště je zapotřebí předvést daleko lepší výkon, což je pro mě pozitivní odezva o stavu myšlení z jejich strany. Vstup do utkání jsme měli vydařený, ale pak zhruba od poloviny druhé čtvrtiny jsme vypadli ze zápasu. Útok nebyl schopen vydržet na hřišti delší dobu a obrana jen těžko zachytávala běhovou hru Jičína. Dalším faktorem pak byla naše nedisciplinovanost, kdy jsme hodně yardů soupeři darovali po zbytečných penalizacích! Utkání se lámalo za stavu 20:7, kdy byli Hurrinaces blízko snížení na rozdíl jednoho touchdownu, ale dobrá pasová obrana nám vytrhla pověstný trn z paty, když jsme dokázali skórovat interception return touchdown. V závěru jsme pak i my rozpohybovali útok a ještě skórovali.“

Autor: Milan Kolařík