Bylo to skvělé. Prošla jsem kvalifikací a jsem ráda, že jsem si v ní zahrála kvalitní zápasy a podala dobré výkony.

Skvěle jste se prezentovala také v prvním kole hlavní soutěže, vidíte mač přes prohru pozitivně?

Začátek byl dost nervózní. Potom už jsem se ale rozehrála a určitě to byl dobrý zápas. Škoda, že jsem si nepohlídala koncovku druhého setu (Nosková padla 7:6, 5:7 a 1:6, pozn. red.). Mohlo to vypadat jinak.

Každopádně jste nastupovala proti Emmě Raducanuové, vítězce US Open…

Nejlepší bylo se na soupeřku vůbec nedívat. Nepřipouštět si, že hraji proti Raducanu. Ani jsem si to úplně neuvědomovala. Hlavně jsem se soustředila na sebe a hrála podle toho.

Postupně jste si ale při utkání získala pařížské publikum na svou stranu, dokonce skandovalo vaše jméno. Jaké to bylo?

Fanoušci byli určitě skvělí. Hrála jsem na třetím největším kurtu, což byla taky výborná příležitost se předvést a ukázat, jak hraji. Myslím, že jsem to využila dobře.

To rozhodně ano. Ohlasy byly vesměs v superlativech, vnímala jste to?

Samozřejmě byli lidé rádi, že tam zase do hlavní soutěže přišel někdo nový (usmívá se). Většina lidí mě podpořila, že to byl skvělý zápas, že jsem hrála dobře a že si ještě několik grandslamů zahraji.

Čekala jste, že byste se mohla přes třízápasovou kvalifikaci prokousat až do hlavní soutěže?

Jela jsem tam s tím, že vůbec nevím, co čekat. Vlastně ani v tréninku jsem nehrála moc dobře, o Praze ani nebudu mluvit (Nosková na začátku května na turnaji ITF v Praze padla dvakrát 1:6 s krajankou Bartůňkovou), ten turnaj snad nebudu ani počítat (směje se). Cítila jsem se podobně jako před rokem, když jsem vyrážela na juniorku. Netušila jsem, jak budu hrát a jak to tam bude vypadat.

Nosková byla kousek od skalpu vítězky US Open. Paříž jí aplaudovala

Dopadlo to skvěle. Pomohl vám úspěch v Paříži na následném turnaji WTA v Chorvatsku na Makarské?

Trošku mi to zlepšilo náladu a přidalo sebevědomí. Zjistila jsem, že dokážu hrát takový tenis. Na antuku jsem ne vždy byla největší expert, ale za poslední rok a půl se to ukazuje jako můj silnější povrch. Jela jsem tam s tím, že nemám co ztratit, že většina soupeřek bude starších a lepších než já. Měla jsem hrát kvalifikaci, ale nakonec jsem naskočila hned do hlavní soutěže. Byl to dobrý turnaj.

Prošla jste přes tři soupeřky, v semifinále vás ale jednoznačně porazila mimochodem další úspěšná kvalifikantka z Paříže a pozdější vítězka Makarska Open, Němka Niemeierová 6:2, 6:1. Byla soupeřka v takovém laufu?

Bylo tam hodně faktorů, které rozhodovaly o tom, že byla v zápase lepší než já. Sama o sobě hrála moc dobře. Přehrála mě, byla silnější, víc útočila, což se mi moc často nestává. Většinou jsem to já, kdo diktuje hru. Teď to byla ona. Nedokázala jsem se ani rozehrát. Rozehrávku jsem měla někdy ve dvanáct, na zápas jsem šla někdy kolem sedmé. Byl to těžký den.

Program jste měla náročný, vím, že jste hrála také semifinále čtyřhry, kde jste s parťačkou nevyužily mečbol. Kdyby ano, to byste asi nestíhala koncert oblíbených Imagine Dragons v Praze, že?

To by koncert nebyl. Byl by až v neděli. Někdo si může myslet, že jsem to udělala naschvál, ale ne (směje se).

V prosinci jste na Tenisové extralize prohodila, že byste třeba už v roce 2022 chtěla nakouknout do první světové stovky. Teď je to na dosah. Pořád tento cíl platí?

Úplně se na žebříček neohlížím. Všichni mi připomínají, že teď jsem tolikátá, pak budu tolikátá, když vyhraju tohle a tamto… Hlavní je, že vyhrávám zápasy. Nějak se tam určitě dostanu.

Vloni jste se radovala z juniorského titulu z dvouhry na Roland Garros. Letos váš úspěch zopakovala Lucie Havlíčková. Bavila jste se s ní? Čerpala od vás cenné rady?

Hned když dohrála finále, jsem jí přes zprávy gratulovala. Je to opravdu skvělý výsledek. Vyhrála i debl, takže je lepší než já (usmívá se). Ale žádné rady jsem jí nedávala.

Teď vás čeká Macha Lake Open ve Starých Splavech. Jaké jsou vaše cíle na tomto domácím turnaji, kde jste před rokem došla do semifinále?

Mají tam být i hráčky s větší výkonností, protože to bude šedesátka (dotace 60 000 dolarů). Některé soupeřky budou výše na žebříčku, takže myslím, že to bude skvělý turnaj. Stejně jako minulý rok. A plány mám jako vždy ty nejvyšší.

A jaké jsou vaše další plány? Co přesun na trávu?

Pořád si nejsem na tisíc procent jistá, kam vlastně pojedu. Plánuje se to. Uvidím během týdne, deseti dní.

