Hala je využívána přes týden každodenně od 7 do 22 hodin, dopoledne slouží pro výuku tělesné výchovy středních škol, přípravku tenistů a mladé hokejisty. Odpoledne a večer zde trénují zejména extraligové volejbalistky či basketbalisté. Možnost pronájmu ale má i veřejnost. Proč tedy název Národní sportovní centrum?

Zapomeňte na novou Sáblíkovou. Česko půjde ve sportu cestou prioritizace

„Pokud by to mělo znamenat to, že tam mohou sportovat jen vrcholoví sportovci, profesionálové nebo vybrané kluby a ostatním by to bylo uzavřeno, tak bych byl asi první, kdo by proti tomu protestoval. Je to financováno z veřejných financí, má to tedy být otevřeno všem,“ má jasno Michal Zácha.

Odpověď na otázku, co vlastně titul národních sportovních center přináší, je tedy stále nejasná. Podle České unie sportu má jít vlastně o všechno - společnou přípravu reprezentantů i amatérů, mládeže a pochopitelně sportování široké veřejnosti.

„Slouží sportovcům našeho kraje, chodí tam i školy. Budu se snažit dělat maximum, aby sportoviště kraj podporoval nadále,“ zmínil náměstek hetmana.

Kraj zvažoval konec členství

Olomoucký kraj byl totiž vzhledem k rostoucím cenám energií a očekávanému výpadku státní dotace nucen navýšit členský příspěvek spolku Národní sportovní centrum Prostějov, který vznikl pod názvem Prostějov olympijský za účelem vytvořit podmínky pro vybudování haly. Kraj nyní stojí provoz místo 1,3 milionu korun dva a půl milionu ročně.

Příspěvky platí ještě město Prostějov a spolek Tenisový klub Prostějov. Nejvíce peněz ale platí kraj. Ve hře tak podle hejtmana Josefa Suchánka byla na konci roku i varianta opustit členství v NSC.

„Provoz něco stojí, teď se navíc zdražily energie. Nejde vše hradit formou nájemného. Jde o to, aby všechny strany našly shodu a Národní sportovní centrum mohlo fungovat dál,“ řekl Michal Zácha.

Ten zároveň ví, že další financování sportoviště ale ještě bude předmětem dlouhých debat.

„Pokud by byla doba hojnosti, rozvinul bych debatu, jestli si Prostějov nechce vzít sportoviště pod sebe, například jako městskou sportovní halu. Ta doba na to ale popravdě není. Budeme mít asi jiné starosti,“ zmínil náměstek. „Je mi jasné, že zase bude trpět sport. Musí se hlavně zachovat peníze na činnost klubů. Po covidu se spousta dětí už na hřiště nevrátila. Myslím si, že je potřeba udělat maximu, abychom tam děti dostali, jinak to bude konec zdravého života,“ uzavřel.