Měsíce a měsíce tréninku se mají zúročit právě v těchto dnech. Král v rozhovoru pro Deník prozradil, že má letos naběháno 2500 kilometrů a vysvětlil, proč vypustil start na krátké trati. "Ušetřím síly," řekl rodák ze Šumperku, jenž zítra oslaví 33. narozeniny.

Začnu otázkou, která logicky musí přijít. Máte na medaili?

Před šampionátem jsem řekl, že se nebudu schovávat za fráze. A to platí. Udělám opravdu všechno, abych získal medaili.

Loni jste neobhájil domácí titul na krátké trati. A tady na šampionátu jste právě tuhle disciplínu odmítl běžet. Co za tím je?

Nic dramatického. Dopředu jsem věděl, že tahle varianta může nastat. Ušetřím síly, protože program mistrovství světa je zkomprimovaný do několika dní. Závodů je moc a bude lepší mít jeden dobrý než všechny průměrné…

Ale pokud se nemýlím, startovat jste mohl, že?

Přesně tak, z českých kluků jsem byl v nominačních závodech nejlepší.

Češi získali medaili naposledy v roce 2012

O úspěch se tehdy ve Švýcarsku postarala štafeta mužů ve složení Tomáš Dlabaja, Jan Procházka a Jan Šedivý. Posledně dva jmenovaní působí u reprezentace v nových rolích, Šedivý je šéftrenérem celého týmu.

Pojďme k soupeřům. Komu dáváte největší šance, kdo bude po té roční pauze úspěšný?

Podle nominačních závodů to vidím na Nora Kaspera Fossera. Mladý kluk, který je na tom fyzicky dobře a nemá problém snad v žádném terénu. A potom jsou tu tradičně Švýcaři Daniel Hubmann a Matthias Kyburz.

Slyšel jsem, že Hubmann se do Česka těší. Startoval tu už v roce 2008, jeho sbírka teď čítá neuvěřitelných sedmadvacet medailí.

Vím o tom. On je takovou stálicí. Podle všeho chce vydržet až do šampionátu, který se bude konat za dva roky ve Švýcarsku.

Počkejte, to mu bude už čtyřicet. Jak dlouho chcete běhat vy?

Tak dlouho ne, ale ty dva roky bych ještě vydržet mohl. Možná o malinko déle (úsměv). Záleží na více faktorech.

Jakých?

Orientační běh je pro mě zdroj příjmů. Potřebuji mít na živobytí, třeba i něco našetřit. Kdyby to nefungovalo jako teď, musel bych zvážit, zda vrcholovou karéru neukončit. Pak bych se věnoval orientačnímu běhu jen částečně.

S prací se dá trénink kombinovat špatně. Loni jste byli na dlouhém soustředění v Tatrách, letos jste vyrazili na více než měsíc do Keni.

Ano, tam šlo čistě o objemovou záležitost. Pro běžecký výkon potřebujete mít základ, tudíž běh čistě po cestách, taková atletická příprava.

V Africe jste měl zdravotní problém. Už je to v pořádku?

Měl jsem výpadek, kvůli kterému jsem neodběhal tolik, co bych chtěl. Od začátku roku jsem na 2500 kilometrech. Není to špatné, ale kdyby to šlo podle plánu, měl bych zhruba tři tisíce. Ale jinak byla příprava v Keni výborná.

Ačkoliv pocházíte z Jeseníků, teď žijete v Turnově. Prý kvůli šampionátu.

Byla to spíš náhoda, ale je to docela výhoda. Ze současných využitelných map snad není jediná, kde bychom nebyli. Navíc je okolo komunita orientačních běžců, takže máme velkou tréninkovou skupinu.

Skály, skály a zase skály. Naznačil jste, že už jste se přípravou v tomhle terénu až přesytil. Jak to tedy je?

Ano, je to na hranici toho, kdy to člověka už trochu i nudí.

Orientační běžci ale dávno netrénují jen s mapou v ruce. Kolik času jste strávil u počítače analýzou terénu?

Nejlepší týmy tomu věnují čím dál víc času. Dříve nebylo tolik dat, dnes si zahraniční tým koupí speciální laserové snímky, je streetview. Samozřejmě nejvíc se dá připravit na sprinty v parcích a městech, na druhou stranu stavitelé často přidávají umělou zábranu, aby nás zaskočili.

A vy tomu tedy dáváte kolik času?

Šedesát, možná sto hodin na všechny závody v sezoně.

Poslední otázka směřuje k atletice. Všiml jsem si, že jste se zúčastnil Zlaté tretry. To byla taky příprava?

Spíše zpestření. A skvělý zážitek. Stál jsem s číslem 1 na dráze, vedle mě hvězdy trojky. Pak jsem děkoval Tomáši Křivdovi, parťákovi z reprezentace, že mě do toho přihlásil. Čeští atleti startovat nechtěli, věděli, že by prohráli na plné čáře. Ale mě to vůbec nevadilo.

Program MS v orientačním běhu:

3. července: sprint (Terezín)

4. července: smíšená štafeta (Doksy)

6. července: krátká trať (Smržovka)

8. července: štafety (Heřmánky)

9. července: klasická trať (Heřmánky)